Rada Českého rozhlasu se zastala poslankyně SPD, rádio nemělo krátit její výrok

Zpravodajství Českého rozhlasu chybovalo, když vystřihlo část vyjádření poslankyně SPD Karly Maříkové v její předvolební vizitce. Uvedla to Rada Českého rozhlasu v odpovědi na stížnost posluchače.

V předvolebních vizitkách odpovídali kandidáti na pět shodných otázek a měli také stejný časový limit. Osloveno bylo celkem 258 kandidátů, část z nich nabídku odmítla anebo prostor přenechala jinému kandidátovi stejného uskupení.

Karla Maříková ve své vizitce mimo jiné řekla: „Společnost je dlouhodobě rozštěpená a zpolitizování koronaviru to jen prohloubilo. Krásným příkladem toho je očkování proti onemocnění covid 19, které vláda využívá k rozdělování lidí na dvě kategorie a neštítí se do toho také zatahovat děti. Dalším příkladem je cenzura, kdy jsou lidi udáváni a trestáni za vlastní názor.“

Český rozhlas ale slova „a trestáni“ vystřihnul. Maříkové sdělil, že by jinak porušil Kodex Českého rozhlasu, nicméně kontext jejího výroku se ani po vystřižení slov nezměnil. Ve vizitce tedy vyjádření zaznělo ve formě „udáváni za vlastní názor“ (čas 3:11).

„Žánr předvolebních vizitek je příspěvkem regionálních stanic Českého rozhlasu do předvolebního vysílání. Není to tak, že by rozhlas dával automatický prostor kandidujícím subjektům, tak je tomu v případě předvolebních spotů, které Český rozhlas vysílá ze zákona. U vizitek, tak jako u všech dalších redakčních materiálů, musí rozhlas dodržovat zákon, podle kterého musí dbát zásad objektivity,“ sdělil ředitel zpravodajství Jan Pokorný ve svém vyjádření pro Radu Českého rozhlasu.

Konkrétně k výroku Karly Maříkové potom koordinátor regionálního zpravodajství Petr Sehnoutka podotknul: „Jde o nepravdivou informaci. Lidé v Česku nejsou trestáni za politický nebo vlastní názor. Vláda nic takového nevymyslela. Lidé jsou trestáni za výhružky, urážky, nepravdivé výroky na účet jiných a sympatie k extremismu. Soudy potrestaly například schvalování teroristického útoku v komentáři na webu nebo nenávistný výrok k žákům ZŠ Plynární jako sympatie k hnutí potlačujícímu práva a svobody lidí. Konkrétně tento soud jasně i odůvodnil, kde končí svoboda slova a co už jsou projevy náklonnosti k extremismu. Nešlo ale o trestání za názor, ale za sympatie s extremisty, teroristy.“

Rada Českého rozhlasu s takovým vysvětlením nesouhlasí. „Ze strany Českého rozhlasu došlo k neoprávněnému zásahu do příspěvku Karly Maříkové,“ napsal předseda rady Miroslav Dittrich. „Cenzorský zásah ze strany Českého rozhlasu výrok Karly Maříkové o trestání za názor jen potvrzuje,“ doplnil. Podle rady se sloveso „trestat“ nemá vykládat jenom v trestněprávní rovině, ale obecněji. Za trest považuje třeba mazání příspěvků na sociálních sítích, blokování přístupu na ně, vyhazovy ze zaměstnání nebo exkomunikaci z kolektivu. Poslankyně podle rady nemluvila o vládě, ale o společenské situaci.

Předvolební vizitky už Český rozhlas vyrábět nebude. „Rada považuje model předvolebních vizitek za nešťastný, což v podstatě potvrzuje i rozhodnutí zástupců vedení Českého rozhlasu jejich vysílání před dalšími volbami do poslanecké sněmovny neopakovat,“ informoval předseda rady Miroslav Dittrich v odpovědi na další stížnost.

Karla Maříková poslanecký mandát obhájila, byla zvolena na kandidátce SPD v Karlovarském kraji.