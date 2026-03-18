Rada ČT schválila generálnímu řediteli Chudárkovi bonus 1,7 milionu korun

Rada České televize přiznala generálnímu řediteli Hynku Chudárkovi pololetní bonus ve stoprocentní výši, tedy maximální možný. Částka přesahuje 1,7 milionu korun hrubého. Jde o první bonus, který Chudárek ve funkci generálního ředitele obdržel. Do čela České televize nastoupil loni v červenci.
Měsíční hrubá mzda generálního ředitele ČT činí podle smlouvy 346 800 korun. Maximální pololetní bonus odpovídá jejímu pětinásobku, tedy částce 1 734 000 korun hrubého. O jeho přiznání rozhoduje rada na základě šesti kritérií s různou váhou, která stanovila usnesením v červenci 2025 pro rozhodné období od 1. července do 31. prosince 2025.
Kritéria pro určení výše bonusu generálního ředitele ČT
|Kritérium
|Váha
|Komunikace s RČT a plnění jejích usnesení
|20 %
|Vyrovnané hospodaření ČT, dodržování plánovaného rozpočtu
|30 %
|Celkový celoroční podíl ČT na diváckém trhu (share) alespoň 28 % + celková celoroční spokojenost minimálně na úrovni 8 bodů
|10 %
|Naplňování právních předpisů, Statutu ČT a Kodexu ČT
|15 %
|Plnění dlouhodobých plánů
|15 %
|Aktivní podpora dobrého jména ČT ve veřejném prostoru
|10 %
Pět kritérií je navázáno na měřitelná data. Podle předsedy Rady ČT Karla Nováka měl ředitel díky výsledkům v těchto „tvrdých“ kategoriích už před samotným hlasováním nárok na 90 % celkové odměny. Klíčovým faktorem pro dosažení plné výše bonusu bylo překonání stanovených limitů u sledovanosti a spokojenosti diváků. Zatímco rada pro loňský rok určila jako cíl podíl na trhu ve výši 28 %, realita dosáhla hodnoty 29,29 %. Podobně tomu bylo u ukazatele spokojenosti, kde naměřený výsledek 8,3 bodu převýšil požadované minimum 8 bodů. Dalšími automaticky splněnými body byly vyrovnané hospodaření, dodržování právních předpisů a plnění dlouhodobých plánů.
Diskuse se podle Nováka odehrávala pouze u posledního, šestého kritéria – aktivní podpory dobrého jména České televize – s vahou deseti procent. „Ta diskuse probíhala asi třicet nebo čtyřicet minut a v rámci tohoto kritéria nebyl jednotný názor. Zaznívaly tu výhrady, ale zaznívaly tu i pochvalné hlasy,“ popsal Novák průběh dopoledního neveřejného jednání. Rada toto kritérium posuzovala anonymním hlasováním pomocí takzvané delfské metody, přičemž návrhy jednotlivých radních se pohybovaly od nuly do sta procent. O výsledku rozhodl medián návrhů, který vyšel na sto procent. Celkový bonus tak dosáhl plné výše.
Smlouva generálního ředitele s Radou ČT stanovuje, že bonus se vyhodnocuje každé kalendářní pololetí. Měsíční mzda se automaticky upravuje vždy k 1. lednu tak, aby odpovídala šestinásobku průměrné mzdy zaměstnanců České televize za předchozí kalendářní rok. Pokud generální ředitel nevykonává funkci po celé rozhodné období, maximální možná výše bonusu se poměrně snižuje.