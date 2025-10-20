Lupa.cz  »  Řada webů a aplikací nefunguje, Amazon má v USA problém s datacentrem

Řada webů a aplikací nefunguje, Amazon má v USA problém s datacentrem

David Slížek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Access denied - web - cenzura - blokování - výpadek Autor: Depositphotos

Perplexity, Asana, Canva, Snapchat, Alexa, Zoom, Fortnite, Slack, Duolinguo a mnohé další online služby či hry mají výpadek nebo jsou částečně nedostupné. Potíže s přihlašováním přes Single Sign On hlásí i AI chatbot ChatGPT. Mohou za něj problémy v jednom z datacenter firmy Amazon v Severní Virginii v USA. Firma o nich informuje na své stránce se statusem služeb.

Podle britské BBC mají potíže s dostupností služeb i některé velké banky, ve Velké Británii jde například o Lloyds, Halifax nebo Bank of Scotland. Uživatelé si stěžují, že se nemohou přihlásit do jejich aplikací.

Vzhledem k počtu provozovatelů, kteří využívají cloudové služby Amazon Web Services (AWS), jsou výpadky každopádně celosvětové a dotýkají se i uživatelů v Česku.

Vypadek - CanvaAutor: screenshot, Lupa.cz

Amazon Web Services k 11: 22 našeho času hlásí, že problémy mají příčinu pravděpodobně v chybách při odpovědích na DNS požadavky v jedné ze služeb AWS. Administrátoři se podle firmy snaží potíže vyřešit a služby už začímají pomalu najíždět do normálního provozu.   

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Od roku 2026 se výrazně mění oblast zdravotního pojištění

Jídlo pro zdravé oči: brokolice, žloutky, avokádo, čočka a sardinky

Chat Control by děti ochránil. Ale za jakou cenu?

Meta bude využívat vaše konverzace s AI k cílení reklam

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

Pizzu za korunu zaplatili daty. QR kódy jako brána pro kyberútoky

Dušičky vs. Halloween: Víte, kdy se slaví a v čem se liší?

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu

Běží prevence nádoru slinivky, jakým trpí expremiér Topolánek

Videoslužby zdražily. Kolik stojí a jak hlídají přístupy?

Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

Jak se zrodila umělá inteligence a proč dnes mění byznys i životy?

Sláva bramborám a dýním: recepty na jídla, která zvládne i začátečník

Synology povoluje disky jiných značek, ale jen u některých NAS

AI modely pořád lichotí uživatelům a snižují jejich ochotu řešit konflikty

IDC: Cla necla, výdaje na evropský veřejný cloud jsou pořád vysoké

Procesory 386 slaví čtyřicet let, vznikl díky nim Doom

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).