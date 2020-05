 »  Rádia Pigy a DAB Plus Top 40 mají prodloužené digitální licence

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodloužila licence k digitálnímu rozhlasovému vysílání stanic Pigy Rádio a DAB Plus Top 40. V prvním případě jde o dětské vysílání z portfolia mediální skupiny Active Radio, druhá stanice je hudební a provozuje ji plzeňská firma FM Records.

Licence pro Pigy Rádio nyní platí až do 18. února 2031. Program DAB Plus Top 40 může své vysílání v pozemních digitálních sítích DAB+ šířit do 10. prosince 2030.