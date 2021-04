Rádio Blatná se přejmenuje na Rádio Otava

Původně internetová stanice Rádio Blatná, která se časem rozšířila i na lokální analogové vysílače, chystá změnu názvu. Regionální program se přejmenuje na Rádio Otava. Důvodem je, že vysílače na kmitočtech 89,7 MHz a 92,2 MHz už pokrývají tak velké území, že název stanice nevystihuje region, ve kterém působí.

„V současné době pokrýváme i velkou část Písecka a přiblížili jsme se k území v našem kraji, které se v minulosti označovalo jako Prácheňsko. Malými krůčky tak oživujeme regionální stanici pro tento kraj,“ vysvětluje zakladatel projektu Josef Týc.

„Hledat nové označení programu bylo velice obtížné. Nabízelo se samozřejmě použít přímo název Rádio Prácheň, to by ovšem nebylo vhodné, vzhledem k tomu, že tato rozhlasová stanice zde v minulosti působila. Proto jsme hledali název, který by Prácheňsko vystihl — a tím je Otava, což je řeka, jejíž povodí se zhruba shoduje s Prácheňskem, a kterou zná každý,“ podotkl Týc v tiskové zprávě.

Stanice se chce vydat opačným směrem než velká část regionálních rádií, která se postupně spojila do nadregionálních sítí a začala odbavovat svůj program například z Prahy. „Se změnou názvu nedojde ke změně programu, spolupráce, partnerství apod., nemění se majitel. Měníme ‚jen‘ název,“ ujišťuje Josef Týc.

Kdy přesně k přejmenování dojde, Týc zatím neuvedl. Stanice ale začala pracovat na nezbytných krocích, které se změnou názvu souvisejí.