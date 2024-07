Rádio Energic odešlo z DAB+. Vrátí se, až bude lepší pokrytí

Autor: Rádio Energic

Rozhlasovou digitální síť firmy Teleko opustilo hudební rádio Energic. Vysvětlilo to vysokými náklady a nevyhovujícím pokrytím. Chce se vrátit, až budou v provozu finální sítě, do té doby bude na internetu.





„Přestože vysíláme z Mladé Boleslavi, vysílání budujeme jako celoplošné. (…) Avšak za poslední měsíc se ukázalo, že výstavba multiplexů nebude až tak rychlá a ne v oblastech, které primárně požadujeme,“ oznámila stanice na Facebooku.

„Jakmile dojde k plnohodnotnému vybudování komerčních sítí, Radio Energic se do DAB+ vrátí. Bohužel současné pokrytí je v České republice nedostatečné a náklady na provoz vysoké. Po dobu, co nebude rádio v DAB+, plánujeme ušetřené peníze investovat do programu a technologie vysílání,“ ujistila posluchače ve svém prohlášení.

Rádio bylo v DAB+ síti Teleko od září 2023. Profiluje se jako hitová stanice pro posluchače od 15 do 40 let.