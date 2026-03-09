Lupa.cz  »  Rádio Šlágr zahájilo vysílání v DAB+ sítích Broadcast Services

Rádio Šlágr zahájilo vysílání v DAB+ sítích Broadcast Services

Filip Rožánek
Včera
Digitální rozhlasové vysílání DAB+ Autor: Pure
Digitální rádio, přijímač značky Pure

Rádio Šlágr od pondělí 9. března 2026 vysílá v pěti regionálních sítích DAB+ společnosti Broadcast Services. Operátor oznámil, že vysílání v jeho multiplexech začalo krátce po třetí hodině odpoledne.

Stanice je zaměřená na české a slovenské písničky. Dostupná je v sítích R2 (Praha a střední Čechy), R9 (Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj), R17 (Jihomoravský kraj), R22 (Pardubický kraj) a R26 (Vysočina). Technické parametry jednotlivých vysílačů jsou uvedeny v tabulce níže.

# Region Stanoviště Kanál Ensemble ID Zeměpisná délka Zeměpisná šířka ERP [W]
1 Praha Praha Ládví 8C 0×2108 14° 27' 56" 50° 08' 11" 1 585
2 Středočeský Benešov Kozmice 8C 0×2108 14° 47' 15" 49° 49' 38" 1 585
3 Pardubický Pardubice Slatiňany 9A 0×2128 15° 48' 41" 49° 55' 40" 1 585
4 Pardubický Svitavy Hřebečov 9A 0×2128 16° 34' 56" 49° 45' 12" 630
5 Vysočina Jihlava Jeníkov 6C 0×2118 15° 29' 58" 49° 29' 08" 3 163
6 Jihomoravský Brno Hády 2 10A 0×2138 16° 40' 25" 49° 13' 18" 1 585
7 Moravskoslezský Ostrava Lanová 9C 0×2148 18° 18' 32" 49° 50' 44" 3 163
8 Moravskoslezský Frenštát pod Radhoštěm 9C 0×2148 18° 09' 39" 49° 31' 38" 1 585

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila rádiu Šlágr licenci k digitálnímu rozhlasovému vysílání na svém zasedání 3. března 2026. Nový projekt je propojený se stejnojmennou televizní stanicí. Provozovatelem rádia je společnost Česká muzika spol. s r.o. Licence byla vydána na osm let.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

