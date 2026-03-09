Rádio Šlágr zahájilo vysílání v DAB+ sítích Broadcast Services

Rádio Šlágr od pondělí 9. března 2026 vysílá v pěti regionálních sítích DAB+ společnosti Broadcast Services. Operátor oznámil, že vysílání v jeho multiplexech začalo krátce po třetí hodině odpoledne.
Stanice je zaměřená na české a slovenské písničky. Dostupná je v sítích R2 (Praha a střední Čechy), R9 (Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj), R17 (Jihomoravský kraj), R22 (Pardubický kraj) a R26 (Vysočina). Technické parametry jednotlivých vysílačů jsou uvedeny v tabulce níže.
|#
|Region
|Stanoviště
|Kanál
|Ensemble ID
|Zeměpisná délka
|Zeměpisná šířka
|ERP [W]
|1
|Praha
|Praha Ládví
|8C
|0×2108
|14° 27' 56"
|50° 08' 11"
|1 585
|2
|Středočeský
|Benešov Kozmice
|8C
|0×2108
|14° 47' 15"
|49° 49' 38"
|1 585
|3
|Pardubický
|Pardubice Slatiňany
|9A
|0×2128
|15° 48' 41"
|49° 55' 40"
|1 585
|4
|Pardubický
|Svitavy Hřebečov
|9A
|0×2128
|16° 34' 56"
|49° 45' 12"
|630
|5
|Vysočina
|Jihlava Jeníkov
|6C
|0×2118
|15° 29' 58"
|49° 29' 08"
|3 163
|6
|Jihomoravský
|Brno Hády 2
|10A
|0×2138
|16° 40' 25"
|49° 13' 18"
|1 585
|7
|Moravskoslezský
|Ostrava Lanová
|9C
|0×2148
|18° 18' 32"
|49° 50' 44"
|3 163
|8
|Moravskoslezský
|Frenštát pod Radhoštěm
|9C
|0×2148
|18° 09' 39"
|49° 31' 38"
|1 585
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila rádiu Šlágr licenci k digitálnímu rozhlasovému vysílání na svém zasedání 3. března 2026. Nový projekt je propojený se stejnojmennou televizní stanicí. Provozovatelem rádia je společnost Česká muzika spol. s r.o. Licence byla vydána na osm let.