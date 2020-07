Rádio Z chce o víkendu změnit schéma, žádá o změnu licenčních podmínek

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání obdržela žádost soukromého zpravodajského Rádia Z o změnu licenčních podmínek. Ve víkendovém schématu by měla až 65 procent vysílacího času tvořit hudba, zbytek by připadal na mluvené slovo. Ve všedních dnech by bylo naopak mluveného slova více než hudby.

„V průběhu všedního týdne se zpravidla odehraje velké množství společensko-politických událostí, které mohou být ve vysílání reflektovány a činit tak vysílání zejména s ohledem na jejich aktualitu pro posluchače zajímavým. Počet takových událostí ovšem ve víkendových dnech nejen dramaticky klesá, ale, a to hlavně, mění se také jejich charakter v tom smyslu, že ve víkendových dnech se zpravidla aktuálně objevují pouze události a novinky sportovního, resp. odlehčeného charakteru,“ zdůvodňuje žádost provozovatel rádia.

„Požadovanou licenční změnou provozovatel vysílání rozhodně nechce rezignovat na zachování stávajícího charakteru programu, nicméně je přesvědčen a zkušeností ujištěn, že převaha mluveného slova ve víkendovém vysílání, v kombinaci s reálnou nemožností vyhovět požadavkům posluchačů na v dnešní době přirozeně vyžadovanou a očekávanou denní aktuálnost vysílaného obsahu, odůvodňuje požadavek na změnu poměru mezi mluveným slovem a vysílanou hudbou ve prospěch vysílané hudby ve víkendovém vysílání,“ argumentuje Rádio Z.

Nejbližší zasedání vysílací rady bude příští týden.