Radiokomunikace najaly nového manažera pro vysílací služby

Autor: TV Prima

Vedení Českých Radiokomunikací (CRA) posílí zkušený televizní manažer Martin Cepek. Ujme se nově vytvořené pozice „ředitel pro broadcast“, na starosti bude mít rozvoj inovací a obchodních příležitostí v oblasti vysílání.

Martin Cepek patnáct let působil v HBO Česká a Slovenská republika, kde se propracoval do pozice generálního ředitele. Krátce vedl placené stanice v TV Nova a osm let patřil do vrcholového managementu TV Prima, kde zodpovídal za rozvoj obchodních příležitostí.

„Svět médií a oblast televizního vysílání prochází velmi rychlým a dynamickým rozvojem. Proto posilujeme tým, který se broadcastu věnuje, abychom mohli v tomto rychlém tempu vyvíjet a připravovat nové služby a možnosti pro stávající i nové klienty a partnery,“ doplnil generální ředitel CRA Vít Vážan.