Rajchlovi vadí, že nebyl v Otázkách Václava Moravce. Moderátor i šéfredaktor jeho nátlak odmítli

Moderátor Václav Moravec a šéfredaktor zpravodajství České televize Michal Kubal se v úterý ohradili proti prohlášení poslance Jindřicha Rajchla z klubu SPD, kterému vadí, že nebyl pozván do nedělní diskuse o obraně.
Rozbuškou se stala slova Václava Moravce v úvodu nedělní diskuse: „V uplynulých týdnech jsme se opakovaně pokoušeli zajistit do této diskuse účast vicepremiéra a ministra obrany Jaromíra Zůny z SPD, kterou tiskový odbor ministerstva sliboval. Nakonec odmítl i nabídku vyslání náměstka ministra Radovana Vícha z SPD. Tiskový odbor hnutí SPD nabídl Otázkám náhradu, a to v osobě poslance Jindřicha Rajchla. Tu jsme s díky odmítli a trvali na zástupci vedení ministerstva obrany.“
Ve studiu s bývalou ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) diskutovali člen bezpečnostního výboru sněmovny Jiří Mašek (ANO) a místopředseda zahraničního výboru Filip Turek (za Motoristy sobě). „Při vší úctě k Filipovi Turkovi a Jiřímu Maškovi (obou dvou si velmi vážím) jsem měl z titulu své funkce ve sněmovně mnohem spíše sedět ve studiu já. Tedy je zřejmé, že mé odmítnutí mělo čistě osobní důvody. Což si prostě Moravec nemůže dovolit,“ napsal na sociálních sítích Jindřich Rajchl. Rajchl je ve sněmovně místopředsedou výboru pro obranu.
Moravec v úterý ráno reagoval slovy: „Veřejná služba není služba politickým stranám/hnutím. Politici si podle Kodexu ČT nesmějí diktovat, kdo a kdy bude pozván. Právě tomuto nátlaku se Otázky Václava Moravce brání celé roky.“ Dodal, že politické strany rozhodují o tom, kdo bude ministrem obrany či jeho náměstkem, nikoli o tom, kdo za ně bude vystupovat v diskusním pořadu. „Děkuji za pochopení, že nejsme samoobsluhou politiků,“ uzavřel své vyjádření.
Kubal na síti X doplnil, že poslanec Rajchl byl v Otázkách Václava Moravce v říjnu loňského roku a nyní se dramaturgie pořadu „ve shodě s celým týmem rozhodla pro jiné hosty“. Rozhodnutí označil za standardní fungování média veřejné služby, které neslouží politikům.
Rajchl v nedělním příspěvku na Facebooku tvrdil, že mu Moravec osobně zakázal účast v pořadu, a označil to za „skandál“. Ve večerním živém vysílání na sociálních sítích pak uvedl: „Přece Česká televize nebude ovlivňovat to, koho budou politické strany nominovat do jednotlivých diskuzních pořadů. Oni jsou veřejná služba. Oni mají reálně prostě akceptovat toho, koho tam ty jednotlivé strany nanominují.“
Rajchlova argumentace, podle níž by politické strany měly samy určovat své zástupce v diskusních pořadech a televize by jejich výběr měla bez dalšího akceptovat, je v rozporu s Kodexem České televize. Ten v článku 5.16 zakotvuje redakční autonomii, která spočívá zejména v povinnosti vedoucích pracovníků vyloučit vnější vlivy na obsah vysílání. Podle článku 6.6 Kodexu Česká televize nikdy nepřistoupí na podmínky, kterými by se účastník diskuse pokoušel získat výhodu na úkor ostatních. Skladba hostů diskusních pořadů tak spadá do editoriálního rozhodování redakce, za které podle článku 5.17 odpovídá šéfredaktor.
Kodex zároveň v článku 6.2 stanoví, že časový prostor poskytovaný politickým stranám a hnutím musí být ve svém celku vyvážený, přičemž vyváženost se posuzuje zejména podle váhy jednotlivých stran odvozené především z výsledků voleb. Poměr mezi diskusními vystoupeními činitelů vládních stran a stran opozičních má být v souhrnu přibližně vyrovnaný.
Rajchl svůj případ využil rovněž jako argument pro budoucí omezení České televize, když napsal, že mu tím Moravec „dal do ruky další argument, abychom ČT výrazně přistřihli křídla“. Koaliční vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů v současné době připravuje reformu financování a fungování veřejnoprávních médií. V programovém prohlášení se zavázala zrušit televizní a rozhlasové poplatky, konkrétní podobu budoucího financování dosud nepředstavila.