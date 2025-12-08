Ranní show na Evropě 2 se vrátí do vysílání v pátek 12. prosince

Posluchači Evropy 2 se po většinu tohoto týdne musí obejít bez tradiční ranní show. „Leoš (Mareš) se rozhodl tento týden z osobních důvodů zůstat doma a do čtvrtka nevysílat,“ oznámila moderátorka Katka Říhová.
V pátek 5. prosince po krátké těžké nemoci zemřel Patrik Hezucký, který s Leošem Marešem ranní vysílání moderoval od roku 1998. Bylo mu 55 let. „Ranní show na Evropě 2 se vrátí v pátek, v den, kdy se s Patrikem Hezuckým oficiálně rozloučíme,“ dodala Katka Říhová. Informace pak během rána zazněla ještě několikrát.
Evropa 2 teď ve vysílání průběžně opakuje populární skeče, ve kterých Patrik Hezucký účinkoval, tedy „Mrázek, ústředna“ a „Zpátky do minulosti“.
Na Evropu 2 nastoupil Patrik Hezucký v roce 1997. „Byla to náhoda. Hledal jsem nějakou práci a dozvěděl jsem se, že Evropa 2 shání mužský hlas do zpráv. Zaujalo mě to. Byl jsem velký trémista, ale rozhodl jsem se to zkusit. Byla to pro mě challenge,“ zavzpomínal moderátor na své začátky v rádiu v rozhovoru s Davidem Jordanem v roce 2024.
V roce 1998 začal ve dvojici s Leošem Marešem uvádět Ranní show, nejdéle vysílaný pořad svého druhu v českém éteru. „Leoš nastoupil do rádia půl roku přede mnou. Nejdříve vysílal o víkendech, postupem času se ale osvědčil a jeho vysílání se líbilo, začal tedy dělat Ranní show. V rámci ní vznikla spousta rubrik, na kterých jsme participovali,“ vzpomínal Patrik Hezucký.
V roce 2004 moderoval na TV Nova retro pořad Tenkrát na východě. Objevoval se také v pořadu Nikdo není perfektní na TV Barrandov.