 »  Ratingová agentura Weiss spustila hodnocení kryptoměn, výsledky jsou kontroverzní

Karel Wolf

Finanční rating agentury Weiss Ratings pro kryptoměny měl před svým spuštěním dobře nastartované PR a podařilo se mu vzbudit pozornost jak ze strany komunity, tak nových kryptoměnových spekulantů a investorů, ale i tradičního Wall Streetu. První výsledky ale vzbuzují pochybnosti o kompetenci hodnotitele.

Za všechno může hlavně podivné ocenění kryptoměny Bitcoin, kterou lze chápat jako de facto referenční. Bitcoin dostal od Weiss poměrně nízké hodnocení C+. Rating obsahuje 74 kryptoměn, které zahrnují nejpopulárnější kryptoměny, ale také jakýsi subjektivní výběr dalších tokenů. Žádná kryptoměna přitom nedosáhla na hodnocení A (nejvyšší).

V hodnocení Weiss Ratings se Bitcoin umístil na hodnocení C+ („ještě ok“) a Ethereum, se všemi svými problémy, hodnocení B („dobré“), korunu tomu pak nasazuje Steem (token pro hodnocení obsahu v rámci sociálních sítí), který je také hodnocený výše než Bitcoin (B-) a EOS s podobným výsledkem. Vyšší hodnocení než Bitcoin mají také zcela nové projekty, které neprošly ani zkouškou času, ani nejsou dostatečně transparentní (například Cardano a NEO, neoficiální vítězové ratingu). Bitcoinovou komunitu by mohlo potěšit snad jen hodnocení Bitcoin Cash, které dopadlo nepatrně hůře než Bitcoin (C-). I zde ale hodnocení nasvědčuje určité nekompetentnosti.

Agentura se snaží své hodnocení hájit. „Díky silné adopci a značce Bitcoin dosáhl hodnocení A v jednom našich čtyř indexů, ale propadl v dalších dvou – indexu rizika a technologickém indexu. Známky A a B lze jazykem našich klientů interpretovat jako investiční doporučení k nákupu. Hodnocení C není důvod k obavám, je to stále známka „prošel“ a doporučení držet. Naopak u hodnocení D a E jsou již vážné důvody k obavám a doporučení zbavit se jich (v ratingu má hodnocení D například Novacoin či Salus),“ uzavírá Martin Weiss. Většina hodnocení v ratingu přitom získala průměrné hodnocení v rozsahu od C+ do C-.

Již první část citace ale společnost usvědčuje z nedostatečné znalosti problematiky. Vývoj Bitcoinu je po technologické stránce ve srovnání s jinými kryptoměnami bezprecedentní a drží si některá prvenství i vůči zbytku open source ekosystému obecně. Když se podíváme třeba na seznam schválených a provedených změn v souborech jednotlivých projektů za poslední rok, bude vypadat následovně:

Bitcoin Core: 1925

Litecoin: 1298

IOTA: 1166

Monero: 1199

Bitcoin ABC (Bitcoin Cash): 1104

Ethereum Classic: 895

Ethereum (geth): 833

Zcash: 491

Stellar: 453

Dash: 394

Bitcoin Classic: 374

Ripple: 271

Bitcoin Unlimited: 218

Bitconnect: 23

Dogecoin: 0

Pokud tedy za takovéto situace dostane z vývojářského hlediska de facto mrtvý projekt meme coinu Doge prakticky stejné hodnocení jako Bitcoin (Doge má C), je se způsobem ratingu technologie něco zásadně špatně. Mimochodem, pokud by někoho překvapila vysoká míra aktivity u vývoje Liteconu a Bitcoin Cash: je způsobena jen a pouze přebíráním kompatibilních změn právě z vývoje Bitcoinu.

Weiss Ratings má na trhu tradici od roku 1971, agentura od té doby ohodnotila 55 000 institucí a investičních nástrojů.

Kopie ratingu se objevila na serveru Scribd:

Weiss Cryptocurrency Ratings by Anonymous dXbTa7LklM on Scribd