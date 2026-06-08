Reality show Asia Express se dostala mezi nejsledovanější květnové pořady na Primě

Skupina Prima v květnu meziročně vylepšila výsledky sledovanosti v celodenním vysílání i v hlavním večerním čase. Z tematických stanic meziročně nejvíc posílily Prima Krimi, CNN Prima News a Prima Love.
Celodenní podíl všech stanic skupiny Prima na sledovanosti dosáhl v květnu 26,03 procenta u diváků starších 15 let. V cílové skupině 18 až 69 let činil 23,46 procenta. V hlavním vysílacím čase měla skupina podíl 24,66 procenta u diváků nad 15 let a 22,81 procenta ve skupině 18 až 69 let.
Trojici nejsledovanějších pořadů na hlavní stanici Primy tvořily premiérové díly seriálů Polabí a Kamarádi a reality show Asia Express. Průměrný celodenní podíl Primy na sledovanosti byl 10,07 procenta v cílové skupině diváků starších 15 let. V hlavním vysílacím čase činil ve stejné cílové skupině 12,06 procenta.
Na ženské stanici Prima Love byl v květnu nejsledovanějším pořadem film Inga Lindström: Ten správný odstín lásky. Dne 8. května ho sledovalo 96 tisíc diváků a podíl na sledovanosti dosáhl 3,17 procenta.
Na Prima Krimi měly nejlepší výsledek Zločiny z vřesovišť: Pachuť smrti. Dne 3. května je vidělo 290 tisíc diváků při podílu 8,15 procenta.
Na filmovém programu Prima Max byl nejsledovanějším květnovým pořadem snímek Smrtonosná past 1. Dne 5. května ho sledovalo 220 tisíc diváků a podíl činil 7,21 procenta. Podle Primy šlo zároveň o nejsledovanější pořad této stanice od začátku roku.
Na kanálu Prima Cool nejvíce zabodoval film Jurský svět, který si 9. května pustilo 124 tisíc diváků při podílu 4,33 procenta.
Dokumentární Prima Zoom měla nejvyšší květnovou sledovanost u pořadu Prima Svět. Dne 11. května ho sledovalo 58 tisíc diváků.
Na programu Prima Star přilákal nejvíce diváků pořad Vraždy, které šokovaly. Dne 1. května ho vidělo 40 tisíc lidí.
Na zpravodajské stanici CNN Prima News byla nejsledovanějším pořadem Partie Terezie Tománkové z 10. května. Podle Primy si ji vybralo 248 tisíc diváků u televizních obrazovek a podíl na sledovanosti dosáhl 17,93 procenta. Byl to letos nejvyšší podíl na sledovanosti na CNN Prima News.
Údaje vycházejí z měření Asociace televizních organizací, kombinují živé a odložené sledování do tří dnů po odvysílání. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se k divákům starším 15 let.