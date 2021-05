Reality show Like House na TV Prima porušuje zákon, upozorňuje vysílací rada

Televize Prima ohrožuje vysíláním reality show Like House mravní vývoj dětí a mladistvých. V tiskové zprávě o tom informovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Regulátor pošle televizi upozornění na porušení vysílacího zákona. Rozhodnutí padlo na základě epizod odvysílaných 20. dubna 2021 od 17:15 hodin a 30. dubna 2021 od 17:15 hodin.

Podle úřadu televize „prezentovala nestřídmou konzumaci alkoholických nápojů nejen jako součást, ale do značné míry i jako podmínku dobré zábavy, čímž mohla vyvolat nebezpečí nápodoby ze strany nezletilých diváků“. Protagonisté pořadu, což jsou hlavně populární uživatelé sociální sítě TikTok, byli natáčeni pod zjevným vlivem alkoholu, navíc při hraní her se sexuálním podtextem. To podle vysílací rady ještě umocnilo negativní vliv na nezletilé diváky, kteří tvoří důležitou diváckou skupinu daného pořadu.

Jak na serveru Mediaguru uvedla Hana Halvorsen Banks ze společnosti Media One, která se na vzniku tohoto pořadu podílela, sledovanost Like House je v průměru 47 % diváků v cílové skupině 15–24 let a 25 % v cílové skupině 15–34 let. V nejširší cílové skupině včetně dětí starších 4 let dosahuje průměrná sledovanost necelých 200 tisíc diváků na díl, informoval Médiář.

Televize Prima dostane od regulátora třicetidenní lhůtu na nápravu.