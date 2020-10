Reality show na Óčku zafungovaly, třeba dostanou i svou stanici

Hudební televize Óčko bude reality show nakoupené od britské stanice Channel 4 vysílat do konce roku. Potom se rozhodne, jak s nimi naloží dál. „Zatím se zdá, že na to lidi koukají a v časy, kdy to v televizi je, na ni koukají víc, než se na ni dívali, když to tam nebylo. V začátku to vyvolalo nějakou zvědavost, úplné vyhodnocení si budeme moci říct až po několika měsících,“ řekl programový ředitel TV Óčko Alexandr Guha v rozhovoru pro pořad Drive.

„Reality show na hudební televizi patří, protože na hudební televizi vznikly. Otázka je, jak moc je dávkovat, a to rozhodnou diváci. Je otázka, jestli by jim v dnešní době YouTube a Spotify stačilo jenom vysílat klipy. Z hlediska sledovanosti se ukazuje, že úplně ne. Je to cesta, kterou se už dávno vydalo MTV, kde vysílají v podstatě už jenom reality show a hudbu odklonili do jiných kanálů,“ vysvětlil Guha.

Óčko zařazením reality show oslavilo své 18. narozeniny. V dopoledním programu se například objevil pořad, v němž zkušení tatéři opravují nepovedená tetování. V noci Óčko zařazuje nahou seznamku pro dospělé.

Podle diváckého ohlasu se uvidí, zda budou mít podobné formáty svůj stálý prostor v programu, anebo dokonce vlastní stanici v rámci skupiny Óčko. „Cest je několik. Jedna z nich je, že Óčko bude vysloveně hudební a 18+ vznikne jako nový kanál zaměřený na pořady. Ať už to budou talk show, reality show nebo seznamky – nahaté, nebo oblečené. Záleží, jaké budou potom v nabídce formáty. Kdyby to bylo opravdu úspěšné, můžeme některé věci koupit jako formát a udělat lokální verzi,“ doplnil programový ředitel.

O vysílacích právech se jednalo od ledna. Alexandr Guha přidal také jednu zajímavost k nahé seznamce: „Co se týká Naked Attraction, jedna nejmenovaná televize už rozjela i castingy. Měla nakoupenou licenci a údajně nebyl vůbec problém sehnat do pořadu lidi. Češi jsou asi z nudapláží zvyklí. Ale pak se toho zalekli, že je to už moc.“