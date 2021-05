Ředitel České televize podal trestní oznámení na Hanu Lipovskou

Generální ředitel Petr Dvořák se obrátil na policii kvůli podezření ze spáchání trestného činu členkou Rady České televize Hanou Lipovskou. Oznámil to při veřejném zasedání Rady ČT.

„Jako představitel důležitého média veřejné služby mám povinnost bránit jeho dobré jméno ve chvíli, kdy vidím, že je bez důvodu a čím dále tím více poškozováno. A jako soukromá osoba, jako člověk s dlouho budovanou profesní reputací, cítím nutnost bránit i svoji vlastní pověst a integritu v okamžiku, kdy je soustavně napadána,“ uvedl Petr Dvořák.

„Jsem přesvědčen o tom, že veřejné aktivity paní radní Hany Lipovské v posledních týdnech překročily rámec působnosti člena Rady České televize a že se dostaly na úroveň osobních útoků i za hranici toho, co je možné považovat za normální a slušné. Na jejích soukromých profilech a v rámci jejích individuálních aktivit se objevují nepodložená a nepravdivá sdělení o mojí osobě, často spojující informace, jež získala v rámci výkonu funkce v Radě, s vlastními mystifikačními interpretacemi. Podle některých otevřených zdrojů jsem byl paní radní do policejního protokolu dokonce označen jako osoba, která ji ohrožuje na životě. To je nepřípustné. A ještě jednou toto před vámi odmítám,“ pokračoval Dvořák.

„Zaujatost paní Hany Lipovské mou osobou jde tak daleko, že svá vystoupení a kroky neomezuje na půdu Rady České televize, ale dokonce sama pod hlavičkou Rady oslovuje veřejné či jiné instituce, u nichž fakticky poškozuje moje jméno dezinterpretacemi a účelově tvořenými konstrukcemi, jež neodpovídají skutečnosti. Není pro mě už proto možné, abych dokázal vystoupení paní radní Lipovské v rámci oficiálních zasedání Rady ČT vnímat jako nestranná, považuji je naopak za podjatá a apeluji na Vás, abyste přihlíželi při svém jednání i k tomuto kontextu. Osobně jsem dokonce přesvědčen, že jednání paní radní Lipovské, jež se vymklo z režimu standardního fungování Rady jakožto významného a důvěryhodného orgánu, narušuje důstojnost funkce člena Rady České televize,“ zdůraznil generální ředitel.

„Od počátku jsem se snažil nalézt konstruktivní cestu k diskusi o výhradách, které proti mně paní Hana Lipovská vznášela, nicméně toto se nepodařilo a jak je zřejmé, výpady paní Lipovské vůči mé osobě se stále stupňují. Po zvažování, které pro mě bylo náročné a nepříjemné, jsem se rozhodl učinit krok, který v dané situaci považuji za poslední možnost obrany. Přistoupil jsem k tomu, že jsem na paní radní Hanu Lipovskou podal oznámení na podezření ze spáchání trestného činu. A to zejména kvůli zmiňovanému obvinění, že ji ohrožuji na životě. Tato událost je pro mě natolik významná, že ji nemohu pominout. Pro úplnost dodávám, že mě tento krok netěší a že plně respektuji kontrolní činnost, kterou vykonávají členové Rady ČT a je mi velice líto, že se ocitáme v takto nepříjemné situaci,“ uzavřel své vystoupení.

„Pan generální ředitel mimo jiné řekl, že už vyčerpal všechny prostředky. Já se domnívám, že nevyčerpal. Vy jste ještě aspoň na chvíli nezkusil mluvit pravdu. To, že přijde trestní oznámení, bylo jasné od začátku,“ reagovala Hana Lipovská. Podle ní může být trestní oznámení jen „happeningové“ a sloužit k dehonestaci, anebo je to cesta, jak si zajistit nahlédnutí do spisu. Popřela, že by na policii označila Petra Dvořáka jako osobu, která ji ohrožuje na životě. Tuto informaci týdeníku Respekt zmínila Česká televize také ve svém zpravodajství. Hana Lipovská následně SMS zprávou upozornila generálního ředitele, že to není pravda. „Z mých úst nikdy nezaznělo toto obvinění, nesmíte věřit všemu, co Respekt napíše,“ sdělila Lipovská.

„Je to velmi dobré a je to správný krok, je otázka, jestli toto oznámení nerozšířit na paní (Ivanu) Svobodovou z Respektu, případně pana redaktora (Jiřího) Hynka z České televize,“ dodala k trestnímu oznámení. „Těším se na výsledek, já ho na vás podávat pravděpodobně nebudu, i když by bylo na co,“ uzavřela.