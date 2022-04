Ředitel Primy: Televize zadarmo je anomálie, která postupně zmizí

Autor: TV Prima

Televize Prima se už domluvila s operátory IPTV na omezení přetáčení reklam při zpětném sledování pořadů. V rozhovoru pro magazín Forbes to potvrdil generální ředitel Primy Marek Singer. „Ano, už jsme domluveni. Už neřešíme, jestli se to stane, ale jak vše provedeme,“ odpověděl na otázku, zda se televize domluvila se všemi operátory včetně O2 TV.

Nyní se pracuje na straně televize i na straně operátorů na technologickém řešení, aby od 1. června platila nová pravidla.

„Problém je, že lidé si s obsahem přetáčejí i veškerou reklamu. Přitom si možná ani neuvědomují, že nám neplynou peníze za to, že máme v pořadech reklamu nastavenou, my máme peníze až z toho, když se na ni podívají,“ řekl Singer. „Navíc není ničím cílem naštvat diváky. Cílem je zabezpečit nám alespoň minimální hladinu příjmů a operátorům to, že jejich uživatelé lehce pochopí, kdy se mohou na co podívat a kdy si mohou co přetočit.“

Jak dále uvedl, Prima chce do budoucna divákům umožnit sledování obsahu bez reklam nebo s omezeným množstvím reklam, přičemž hledá s operátory férový obchodní model.

Okomentoval také budoucnost bezplatného terestrického vysílání. „České terestrické vysílání je naprostá anomálie. Myslím si, že operátor terestrického vysílání se postupně přetransformuje do nějaké formy hybridu s IPTV, protože to je budoucnost. Bude to trvat roky, ale stane se to. To, že tu je pro určitou část populace televize zadarmo, je anomálie, která postupně zmizí,“ podotkl Marek Singer. Divákům podle jeho názoru nebude stačit klasické lineární vysílání, budou chtít i další služby, na které už terestrika nestačí.