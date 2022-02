Ředitel zpravodajství ČT vysvětloval výroky Jakuba Železného

Výroky moderátora zpravodajství České televize Jakuba Železného jsou po delší době znovu námětem diváckých stížností. Tentokrát jde o to, co moderátor Událostí říká, když v souvislosti s olympijskými hrami předává slovo kolegům ze sportovní redakce. „Na zimních olympijských hrách, které letos pořádá totalitní komunistická Čína, se mimo jiné rozhodovalo o soupeřích českého národního týmu pro osmifinále hokejového turnaje,“ poznamenal například v neděli 13. února. Bylo to už poněkolikáté, co Čínu zmínil s přívlastkem „totalitní a komunistická“.



Autor: Česká televize Jakub Železný

Na Železného výroky se při středečním zasedání Rady České televize zeptal radní Roman Bradáč, který dříve byl dlouholetým redaktorem i manažerem zpravodajství České televize. „Trochu mě zaráží mantra Jakuba Železného o komunistické Číně. Nevím, proč to tak je. To má nějaký důvod? Proč to neříkají ti ostatní moderátoři?“ obrátil se na ředitele zpravodajství Zdeňka Šámala.

„Řekl bych, že to je osobní demonstrace postojů moderátora, která je výsledkem jeho vstupu do editorsky schválených textů,“ odpověděl šéf zpravodajství Zdeněk Šámal. „Jakub Železný je dlouholetý prověřený kolega. On tím chce něco zdůraznit. Je to jako když zdůrazňuji, že jsem se potkal s panem A, s panem B, s panem C, ale taky s panem pošukem D. A tím zdůrazňuji, že cosi stojí mimo obecně uznávané normy,“ dodal.

„Já mám rád zpravodajství bez adjektiv,“ pokračoval po doplňujících dotazech od předsedy Rady ČT Pavla Matochy. „Ta případná adjektiva vytváří soubor známých faktů a netřeba je zdůrazňovat. V tomto ohledu jsem taky kolegy informoval.“ Osobně ale záležitost s moderátorem neprobíral, protože je oba v řídící struktuře České televize dělí několik stupňů. „Na druhou stranu vím, že kolegové to s ním taky probírali a uvidíme, jaký bude výsledek,“ doplnil na dotaz předsedy Rady ČT.

Svůj názor připojil také radní René Kühn: „Byť se to týká sebevíc talentovaného člověka, sebevýraznější tváře té instituce, není prostor pro vytváření – byť malých – vlastních pravidel. Se vším respektem k talentu a profesionalitě, kterou odvádí, bych byl raději, aby všichni měli na paměti, že nikdo není víc než ta instituce samotná.“

Jakub Železný nevidí ve svých ohláškách žádný problém. „Pár lidí se mailem ptalo, proč vždy řeknu, že olympiáda je v totalitní komunistické Číně. Jak prosté: proto, že olympiáda je v totalitní komunistické Číně. 32 let po revoluci dumat, zda pravdu a fakta říct, nebo neříct, či nějak po švejkovsku upravit? Ne,“ sdělil prostřednictvím svého twitterového účtu.

Protože diskuse radních o Jakubovi Železném nastala neplánovaně při projednávání materiálu o fungování ČT24 v loňském roce, nevzniklo k ní žádné samostatné usnesení.