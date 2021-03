Ředitelka Novy: Některý obsah vznikne pro Voyo, teprve pak ho využijeme v televizi

Televize Nova se chce z klasické stanice přerodit ve výrobce obsahu pro různé platformy. V rozhovoru pro Hospodářské noviny to uvedla generální ředitelka Klára Brachtlová, která se o nejvyšší manažerskou pozici dělí s Janem Vlčkem.

„Chceme reagovat na fakt, že diváci televizní obsah konzumují jinak, než ho konzumovali před pěti deseti lety. Chtějí víc flexibility. Mladá generace se dívá na televizi už jen na mobilních telefonech. Pracujeme tedy na vývoji nových formátů,“ řekla v rozhovoru.

Potvrdila také, že placená internetová videotéka Voyo bude mít ve firmě důležitější roli. „My si chceme vyzkoušet, že umíme vyrobit originální formáty jenom na tuto Voyo platformu, kde budou exkluzivně po dobu tří šesti měsíců a pak se teprve přesunou na běžnou televizi. Chceme prostě trochu zamíchat s tím, jak s obsahem nakládáme a jak ho distribuujeme,“ podotkla. Formáty vyrobené pro Voyo však zřejmě nebudou zařazeny do hlavního vysílacího času.

Na českém a slovenském trhu by videotéka Voyo měla mít do pěti let milion uživatelů, uvedl už dříve generální ředitel mediální skupiny CME Didier Stoessel.