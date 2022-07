Regionální Rádio Otava usiluje o vysílač v Příbrami

Autor: Rádio Blatná

Provozovatel malého regionálního Rádia Otava (bývalého Rádia Blatná) usiluje o pokrytí dalšího města. V současnosti vysílá analogově na Písecku, Strakonicku, Horažďovicku a Blatensku.

„V letošním roce, kdy v éteru oslavíme pět let, jsme připravili ke koordinaci vysílač pro město Příbram a okolí. Pokud budeme úspěšní, dojde k dalšímu rozšíření pokrytí obyvatel a doplnění naší rozhlasové sítě. Přesto nadále budeme nejmenším rozhlasovým hráčem. Je to z důvodu absence v pokrytí krajského města, kde již nejsou volné kmitočty a v pokrývané oblasti pokrýváme složitý terénní profil,“ oznámil držitel licencí Josef Týc.

Příbram má zhruba 32 tisíc obyvatel, bylo by to tedy dosud největší město, kde by byl signál Rádia Otava dostupný.