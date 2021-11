Regionální stanice Českého rozhlasu v Praze a středních Čechách povede Petr Sznapka

Rada Českého rozhlasu dnes na svém veřejném zasedání jmenovala s účinností od 1. ledna 2022 do funkce ředitele regionálních studií Český rozhlas Region a Český rozhlas Rádio DAB Praha Petra Sznapku.

Obě stanice dosud řídil Jan Menger, který současně řídí celé regionální vysílání Českého rozhlasu.

„Očekávám a těším se, že Petr Sznapka zúročí své mnoholeté manažerské zkušenosti z oblasti médií, marketingu a komunikace a přinese tak do Českého rozhlasu nové svěží nápady, jak nadále rozvíjet vysílání stanic Český rozhlas Region a Český rozhlas Rádio DAB Praha,“ uvedl generální ředitel René Zavoral.



Autor: Český rozhlas Petr Sznapka

Petr Sznapka vystudoval Fakultu multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V letech 2006 až 2008 byl vedoucím vysílání Rádia Impuls. Poté působil osm let na pozici programového ředitele Media Marketing Services a.s., kde měl na starosti budování sítě rockových rozhlasových stanic Rock rádio a zvyšování jejího podílu na trhu. Před nástupem do Českého rozhlasu působil jako nezávislý marketingový konzultant a výkonný ředitel v marketingové a konzultační agentuře, která se zaměřuje na reklamní tvorbu a marketingovou komunikaci pro segment maloobchodního prodeje.