Regionální zprávy české CNN budou ve spolupráci s MF Dnes a Deníky

CNN Prima News od 2. února rozšíří regionální zpravodajství. Aktuální reportáže a živé vstupy ze všech míst Česka nabídne pořad Zprávy z regionů od 17.00 s moderátorkou Markétou Fialovou. Regionální tým postupně začnou posilovat také spolupracující reportéři z krajských redakcí MF Dnes a sítě regionálních Deníků vydavatelství Vltava Labe Media.

„Přestože máme v jednotlivých krajích silné reportérské týmy a na regiony se zaměřujeme, ve víru aktuálního dění často nutně převáží tiskové konference z ministerstev a hlasy vysokých politiků. Zprávy z regionů budou jiné. Přinesou každodenní příběhy lidí z různých koutů Česka a zajímavosti či lokální problémy, které se jich přímo týkají,“ vysvětluje šéfredaktor CNN Prima News Pavel Štrunc. „Zajímají nás životy lidí i v těch nejodlehlejších místech republiky. I tam chceme mít své reportéry. Informovat o dění, které jiným celoplošným médiím může uniknout, ale pro obyvatele regionů je důležité,“ dodává moderátorka pořadu Markéta Fialová.

Ke spolupráci s redaktory MF Dnes a Deníků šéfredaktor CNN podotýká: „Věřím, že nám tato na českém poli unikátní spolupráce umožní nabízet komplexní a zábavný regionální servis z míst, která diváci důvěrně znají. Témata si budeme vybírat my a my budeme mít také úplnou kontrolu nad jejich zpracováním od jednotlivých redaktorů.“ Takovým redaktorům bude pro živé vstupy či natáčení reportáží stačit mobilní telefon. Nebude nutné zapůjčovat techniku ani kameramany.

„MF Dnes má velmi silné krajské redakce. Vzhledem k práci pro zpravodajský portál iDNES.cz má navíc mnoho redaktorů blízko i ke zpracovávání audiovizuálních materiálů. Díky naší spolupráci dostanou příležitost se dál zdokonalovat. Jsem proto rád, že můžeme spojit síly se CNN Prima NEWS a využít to nejlepší z obou stran,“ vyjádřil se ředitel strategického rozvoje mediálního domu Mafra František Nachtigall. „Ve spolupráci se CNN Prima News vidíme zajímavou příležitost pro obě strany. Deník má nejsilnější síť novinářů rozprostřenou do všech okresů celé České republiky, proto můžeme divákům nabídnout unikátní souhrn událostí, a to až z místa jejich bydliště, z jejich blízkého okolí. Reportéři Deníku totiž události v regionech nejen zpracovávají, ale na vlastní kůži je i žijí,“ konstatoval ředitel redakcí Deníku Roman Gallo.

CNN Prima News kromě nového pořadu v únoru nabídne ještě několik dalších dílčích změn. Ranní show Libora Boučka Nový den bude nově o hodinu delší, končit bude v 10.00. Poté naváže posílené kontinuální zpravodajství a ve 12.30 diskusní pořad Interview.