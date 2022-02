Regulace trhu s mobilními daty nebude, Evropská komise definitivně odmítla analýzu ČTÚ

Regulace tuzemského velkoobchodního trhu s mobilním daty ani tentokrát neprošla. Analýzu, kterou Český telekomunikační úřad (ČTÚ) svůj návrh na zásah do tržního prostředí zdůvodňoval, definitivně odmítla Evropská komise.

Český úřad podle ní neprokázal, že by tři síťoví mobilní operátoři v Česku ve shodě omezovali konkurenci na trhu a jeho analýza nebere dostatečně v úvahu dopady jeho vlastních podmínek aukce tzv. 5G kmitočtů. Bez souhlasu Komise úřad nemůže svá regulační opatření nasadit.

Podle Komise ČTÚ dostatečně neprokázal, že by na českém trhu panovala společná dominance třech velkých operátorů. Operátoři podle ní uplatňují odlišné cenové strategie a operátor O2 si z aukce 5G kmitočtů odnesl závazek národního roamingu a musí do své sítě vpustit tři menší operátory, kteří by mohli v následujících letech trh oživit, argumentuje Komise.

Ceny pro koncové zákazníky zároveň v čase klesají, říká Komise. Obvykle je nejprve sníží jeden z velkých operátorů a ostatní dva postupně následují. Kdyby byl pokles ceny odvetným opatřením oligopolu, ceny by po této odvetě opět vzrostly – a to se na českém trhu neděje, vysvětluje.

Změnu na trh by podle Komise měla přinést loňská aukce 5G kmitočtů. Operátor O2 má podle jejích podmínek povinnost vpustit na základě tzv. národního roamingu do své sítě operátory CentroNet, Nordic Telecom a Poda, kteří by tak mohli velké trojce konkurovat. ČTÚ má dostatečné právní prostředky k tomu, aby vynutil spolupráci O2, kdyby operátor chtěl vstup konkurence blokovat, říká Komise.

ČTÚ publikoval analýzu trhu s mobilními daty loni na podzim. Po vypořádání připomínek z veřejné konzultace ji zaslal k notifikaci Evropské komisi. Ta koncem roku 2021 v první reakci argumenty ČTÚ zpochybnila a vzala si dva měsíce na detailní analýzu.