 »  Reklamní systém Facebooku omezí možnosti cílení, kvůli diskriminaci

Karel Wolf

Facebook po několika letech skandálů, které v USA vznikaly kvůli údajně diskriminačnímucílení reklam, mění pravidla svého reklamního systému. Po dohodě s Americkým svazem pro občanské svobody zavádí omezení reklamního cílení.

Podle zákonů většiny demokratických zemí nesmí docházet k diskriminaci v řadě oblastí veřejného života. V případě Facebooku, který umožňoval extrémně přesné cílení reklamních kampaní, to ale poměrně dlouho procházelo. Nic ale netrvá věčně a po té, co společnost musela řešit několik skandálů a hrozbu pokut kvůli diskriminačně cíleným reklamám (typicky pracovní nabídky a diskriminační inzeráty na bydlení), se Facebook nakonec dohodl s Americkým svazem pro občanské svobody (ACLU) a organizacemi National Fair Housing Alliance (NFHA), Communications Workers of America (CWA), na vytvoření nových pravidlech pro zadávání reklamy.

Kdo bude chtít provozovat reklamy na bydlení, zaměstnání nebo úvěry, již nebude moci cílit podle věku, pohlaví nebo PSČ. Pro sdílení pracovních nabídek Facebook vytvoří speciální portál, kde nebudou některé typy cílení k dispozici, vznikne také nástroj, který umožní automaticky a manuálně odhalit pochybení a Facebook bude aktivně hledat reklamy, které porušují pravidla. Společnost také začne aktivně sledovat možná zkreslení vniklá díky nasazení jednotlivých algoritmů.