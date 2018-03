 »  Reklamní výdaje zadavatelů by měly v letošním roce vzrůst o téměř pět procent

Jan Brychta

Odhad zveřejnila mediální agentura Zenit. Ta také uvedla, že ačkoli se v reklamním průmyslu množí spekulace o škrtech v rozpočtech na digitální reklamu , agentura Zenith nenašla žádný důkaz o tom, že by zadavatelé online reklamu nezahrnovali do svých rozpočtů.

Ve skutečnosti podíl internetu v rámci celosvětových výdajů na reklamu i nadále roste. Podle citované agentury utratí letos inzerenti v online prostředí 40,2 procenta svých rozpočtů, tedy více než v loňském roce, kdy podíl internetové reklamy činil 37,6 procenta.

240 miliard dolarů za online reklamu

V celosvětovém měřítku zvyšujízadavatelé reklamy podíl prostředků vynaložených na placené digitální kanály. Podle březnové zprávy Advertising Expenditure Forecasts narostly globální investice do online reklamy v loňském roce o 13,7 procenta na 240 miliard amerických dolarů. V loňském roce dosáhl podíl online reklamy zmiňovaných 37,6 procenta z celkových reklamních investic, což znamenalo zvýšení oproti 34,3 procenta v roce 2016.

V letošním roce by měl podíl online reklamy podle odhadu agentury Zenith poprvé celosvětově přesáhnout čtyřicet procent a dosáhnout 40,2 procenta. V loňském roce připadlo internetové reklamě více než 55 procent reklamních investic hned na třech trzích, v Číně, ve Švédsku a ve Velké Británii. Do roku 2020 by mělo online reklamě připadnout 44,6 procenta globálních výdajů na reklamu.

V prosinci odhadovala agentura Zenith, že globální výdaje na reklamu vzrostou v letošním roce o 4,1 procenta, tedy v rámci spodní hranice čtyř- až pětiprocentního meziročního růstu, který si reklamní trh udržoval od roku 2011. Aktualizovaná předpověď navýšila odhad růstu na 4,6 procenta, zejména díky hospodářskému růstu v Číně a v Argentině.

V Číně vzdoruje televize internetovým videím

Reklamní výdaje čínských firem by měly letos vzrůst o osm procent. Čína je aktuálně druhým největším reklamním trhem na světě, který generuje patnáct procent celosvětových reklamních investic.

Agentura Zenith upozorňuje i na specifický čínský trend, kdy televize vzdoruje silné konkurenci ze strany online videa a nepřichází o reklamní prostředky, jako tomu bylo v letech 2014, 2015 a 2017. Celkový nárůst výdajů na reklamu v Číně odhaduje Zenith na jedno procento, společně s třináctiprocentním zvýšením výdajů na on-line reklamu.