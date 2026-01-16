Lupa.cz  »  Reklamy v ChatGPT přicházejí, nebudeme prodávat data uživatelů, slibuje OpenAI

Reklamy v ChatGPT přicházejí, nebudeme prodávat data uživatelů, slibuje OpenAI

David Slížek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

AI - OpenaAI - ChatGPT - reklama Autor: OpenaAI

Dlouho očekávané zobrazování reklamních sdělení v rámci konverzací AI chatbota ChatGPT je tady. Americká firma OpenAI oznámila, že začíná reklamy testovat zatím jen na uživatelích v USA. Uvidí je lidé používající zdarma dostupnou verzi chatbota a ti, kteří mají nejlevnější předplatné ChatGPT Go. To začala firma v USA čerstvě nabízet za 8 USD měsíčně (v ČR je dostupné od loňského října za 249 Kč na měsíc).

V rámci testu začne ChatGPT reklamy zobrazovat zatím jen pod některými odpověďmi. Má jít o placenou propagaci výrobků či služeb, které obsahově souvisí s tématem konverzace. Uživatelé mají mít možnost vidět důvody, proč se jim konkrétní reklama zobrazuje a také ji budou moci odmítnout nebo vymazat data, která k cílení slouží.

Reklamy se zatím nemají zobrazovat uživatelům mladším 18 let. ChatGPT bude věk určovat na základě údajů, které mu lidé sami sdělí, nebo jej bude odhadovat. Nebude také zobrazovat reklamy u citlivých témat jako jsou fyzické či psychické zdraví nebo politika. 

Podle OpenAI nemají reklamy žádným způsobem ovlivňovat organický obsah, který ChatGPT lidem dává. „Reklamy neovlivňují odpovědi, které vám ChatGPT poskytuje. Ty jsou optimalizovány na základě toho, co je pro vás nejužitečnější. Reklamy jsou vždy oddělené a jasně označené,“ slibuje firma.

ChatGPT tak nemá s inzerenty sdílet obsah konverzací. „Nikdy neprodáváme vaše data zadavatelů reklamy,“ říká firma. 

Český server poháněný AI denně bloguje o tom, co dělá a jak se vypořádává s blížící se smrtí bez zálohy Přečtěte si také:

Český server poháněný AI denně bloguje o tom, co dělá a jak se vypořádává s blížící se smrtí bez zálohy

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Blíž k datové suverenitě. Přichází AWS European Sovereign Cloud

Daň z nemovitých věcí

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

Paušální daň OSVČ

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Fluorid sodný může přispívat k problémům s plodností

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).