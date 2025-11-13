Rekola nabízejí dluhopisy za 10 milionů. Ty poslední se udaly na Discordu za dva týdny

Český bikesharing Rekola hledá peníze na rychlejší rozvoj. Minule zafungovala emise dluhopisů, ze kterých firma získala pět milionů. Nabízela je přitom na Discordu. Nyní chce nasbírat dvojnásobek a uživatelům o tom dala vědět mimo jiné v newsletteru. Cílem je udat 200 dluhopisů s hodnotou 50 tisíc korun. „S dluhopisy zatím stále oslovujeme napřímo naše uživatele, podle zájmu je případně nabídneme i široké veřejnosti,“ popisuje Jan Střecha z Rekol.
Peníze z dluhopisů firma využívá na nákupy vyšších stovek nových jízdních kol a zároveň na nákup náhradních dílů. Část se pravděpodobně objeví v zahraničí, část i v českých a slovenských městech. Přesně rozdělení bude záležet na výběrových řízeních i na tom, jak bude pokračovat projekt ve spojení s Lítačkou. Ta spočívá v nabídce krátkých jízdy zdarma pro uživatele, pokud mají kupón na hromadnou dopravu.
Předchozí částku 5 milionů korun z dluhopisů se firmě podařilo získat během dvou týdnů prostřednictvím fanouškovské základny na platformě Discord a cíleného oslovení uživatelů skrz další komunikační kanály. O možnosti zakoupit si dluhopisy podle firmy vědělo necelých sedmnáct tisíc lidí. Společnost při té příležitosti uvedla, že získané prostředky využije na nákup nových kol i elektrokol, která umožní rozšíření služby v Praze a dalších městech nejen v Česku.