Rekola nasazují do Prahy okolo 300 elektrokol

Rekola vrací do ulic Prahy po zimě elektrokola, nasadit jich mají celkem zhruba 300. Službu sdílených kol s elektrickým pohonem firma odstartovala loni, kdy je zařadila ke stávající flotile klasických kol, do ulic jich zpočátku nasazovala 50. Elektrokola nabízela i o zhruba šest let dříve, kdy se ale nesetkala s úspěchem.
Zájem chce podpořit cenovou politikou, kdy jízda do 15 minut vyjde na 30 Kč, pokud uživatelé používají další kola nebo si platí balíček.
Ke kolům s elektrickým pohonem se obrátila i konkurence. Ke konci loňska Lime oznámil, že do města nasazuje tisícovku sdílených elektrických kol jako náhradu za elektrokoloběžky. Jednalo se o reakci na novou smlouvu mezi Prahou a provozovateli sdílených prostředků, která od letoška fakticky znemožňuje fungování sdílených koloběžek.
„Testujeme, zda si je místní oblíbí tak jako koloběžky. Pokud se podaří s městem dohodnout na fungujících a efektivních pravidlech, do budoucna bychom chtěli Pražanům nabídnout přibližně stejný počet kol jako nyní koloběžek,“ uvedl generální ředitel Lime pro Česko a Maďarsko Václav Petr. Elektrokola v hlavním městě provozuje také Bolt, klasická kola pak aktuálně po městě rozšiřuje Nextbike, který jich má rozmístit na dva tisíce.