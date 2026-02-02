Renata Týmová se vrací na Novu, povede výzkum diváckého chování

Management televize Nova posiluje zkušená mediální manažerka Renata Týmová. Do komerční televizní jedničky se vrací po dlouholetém působení v České televizi.
Expertka na výzkumy a analýzy televizního trhu od února nastupuje na nově zřízenou pozici Director Customer Insights. Bude spolupracovat přímo s generálním ředitelem Danielem Gruntem. Jejím hlavním úkolem bude hlubší analýza potřeb a chování diváků v rámci pokračující digitální transformace společnosti.
Podle generálního ředitele Daniela Grunta je tento personální krok součástí širších organizačních změn, které mají celé skupině umožnit pružnější reakci na dynamický vývoj mediálního trhu. Usiluje především o těsnější propojení strategické práce s daty a zvyšování relevance nabízeného obsahu.
Sama Týmová definuje své priority jako rozvoj strategie měření obsahu služby Oneplay i lineárních kanálů a podporu prodeje televizní i video inzerce. „Součástí mé role bude také vyhodnocování diváckých trendů a hledání dlouhodobé strategické cesty pro další rozvoj produktů televize Nova,“ uvedla ke svému jmenování.
Renata Týmová patří k nejvýraznějším postavám českého mediálního výzkumu, kterému se věnuje téměř třicet let. Svoji kariéru zahájila právě v TV Nova, kde během dvanácti let prošla pozicemi od analytičky až po vedoucí výzkumu. Následně působila jako Group Research Manager v mezinárodní skupině CME a v expertní skupině GEAR při Evropské vysílací unii (EBU).
Do České televize ji v roce 2012 přivedl bývalý generální ředitel Petr Dvořák. Na Kavčích horách vedla oddělení výzkumu a programových analýz, kde zodpovídala za interpretaci dat sledovanosti a metodické směřování programových změn.
Kromě manažerských postů v televizních domech je Týmová dlouhodobě aktivní v profesních organizacích, které určují standardy celého trhu. Jako členka metodologických komisí Asociace televizních organizací (ATO) a SPIR se podílí na vývoji měření sledovanosti a internetové návštěvnosti v České republice.
Svůj odchod z České televize oznámila v prosinci s dodatkem, že nechce asistovat u zestátnění veřejnoprávního média.