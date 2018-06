 »  Retailový podnikatel Bača v Praze za miliony staví softwarovou firmu Greenlight

Jan Sedlák

Budova Delta v rámci kancelářského komplexu BB Centrum v Praze na Brumlovce má vedle Microsoftu a Hewlett Packard Enterprise ještě jednoho, méně nápadného nájemníka. Usadila se zde česká společnost Greenlight, o které zatím na tuzemském trhu nebylo příliš slyšet.

Firma vznikla zhruba před dvěma lety a její rozjezd doposud stál dva miliony dolarů. Její investor má na další rozvoj připraveny další peníze a s tím i poměrně velké ambice. Tímto zakladatelem a investorem je český podnikatel Tomáš Bača. Žije na jihu Španělska, do Prahy občas zavítá, jinak ale nový projekt řídí především přes Skype.

Bača po revoluci začal pracovat zejména pro větší zahraniční značky, které se začaly hrnout do České republiky. V roce 2002 společně s kolegou rozjel vlastní společnost Eyelevel, která po celém světě začala budovat kamenné obchody pro prestižní prodejce jako Nike, Calvin Klein, Adidas, Dior nebo Starbucks. Práci Eyelevelu lze vidět v New Yorku, Paříži a dalších metropolích.

Čeští zakladatelé v roce 2013 společnost za nespecifikovanou částku prodali a Bača se o tři roky později pustil do budování Greenlightu. Během navrhování a budování retailových obchodů mimo jiné narazil na to, že do této oblasti silně proniká digitalizace, stejně jako do firemního fungování obecně.

Ze servisu k vlastním produktům

Bača zároveň během působení v Eyelevelu narážel na situace a problémy, které by dle jeho mínění šly řešit skrze software a na něj navázané služby. „Napadlo mě, že by z produktů pro interní použití šlo udělat aplikace určené pro běžný trh,“ uvádí Bača pro Lupu.



Autor: Greenlight Tomás Bača, Greenlight

Greenlight tedy dnes působí jako firma, která na takových aplikacích pracuje. Ovšem přímo jako společnost s vlastními technologiemi z počátku nevznikla. Greenlight navázal na předchozí působnost Eyelevelu a začal nejdříve dělat digitální služby pro zákazníky typu Dior.

V současné době je Greenlight ve fázi, kdy se chce transformovat ze servisně orientované společnosti směrem k firmě, která na trh dodává vlastní softwarové produkty. Na Brumlovce už k tomu vybudovala více než třicetičlenný tým a s dalšími řádově desítkami lidí spolupracuje externě.

Servisně orientované aktivity tak Greenlight přepouští lokálním partnerům. Například projekt virtuální reality pro Dior přebírá holešovická Etnetera. Firma také rozjíždí vývojovou spolupráci s dalšími partnery typu STRV, Inloop nebo Blueberry.

Appka pro Dior

Jednou z prvních aplikací Greenlightu je Voice, která začala vznikat ještě v Eyelevelu. Software už lze vidět na pobočkách obchodů společností Dior nebo S. T. Dupont. Nástroj umí poradit prodejcům, jak vystupovat směrem k zákazníkům a držet jednotnou komunikaci a vyznění značky.

Dalším projektem je služba Loop. Je to takový mix nástrojů typu Slack nebo Dropbox pro sdílení velkých souborů a možností vedení konverzací. Od dalších podobných technologií se má lišit v tom, že ty soubory pouze posílají nebo ukládají.



Autor: Greenlight Jaroslav Souček, Greenlight

Quest je služba zejména pro větší organizace, kterým umožňuje stavět týmy zaměstnanců s danými dovednostmi. Využívá u toho členění dle dovedností a podobně. No a Beat je pak nástroj pro interní komunikaci firem a organizací.

Bača u budování těchto aplikací vychází z potřeb, na které narážel během budování Eyelevelu. Stále se však u nich především ověřuje životaschopnost na trhu. Podnikatel počítá, že vedle dvou milionů dolarů, které už do Greenlightu z vlastního vložil, bude potřeba ještě asi jednou tolik.

Peníze jdou třeba do posilování týmu. Bača do podniku přivedl manažery s mezinárodní zkušeností. Provozním ředitelem se stal Leif Møllebjerg, který měl mimo jiné na starosti transformaci IT infrastruktury v dánském Legu. Technologickým šéfem se pak stal Jackye Govaerts, který se do Prahy přesunul z Londýna. Marketing si pak bere na starost Katarína Čarda, která působila třeba ve Facebooku a Avastu. Produktový vývoj vede Jaroslav Souček, který dříve pracoval v Seznamu.

Fungování Greenlightu by šlo popsat i jako takový akcelerátor, který buduje vlastní startupy (aplikace, služby). Ve firmě interně vzniká hlavní „core“ platforma (vše do úrovně API) a na další práce se pak najímají externí spolupracovníci. Podíl interních a externích lidí je v současné době půl na půl, plánem do budoucna je nicméně až osmdesát procent pracovní síly mít „venku“.