Revolut rozšiřuje nabídku o globální datový tarif přes eSIM

Autor: Revolut

Přes banku Revolut je nově možné získat eSIM a na ní globální datový tarif. To umožní uživatelům čerpat data i v zahraničí a zůstat ve spojení bez neočekávaných poplatků za roaming.





S eSIM nainstalovanou prostřednictvím aplikace Revolut získávají uživatelé plánu Ultra přístup k novému benefitu – 3 GB mobilních dat k celosvětovému využití s obnovováním každý měsíc. Uživatelé v České republice navíc mají až do 1. května možnost využít zaváděcí nabídky 100 MB mobilních dat zdarma.





Novinku ocení cestovatelé dokonce i v Evropě, například do Spojeného království, jehož vystoupením z EU většina mobilních sítí EU vyřadila z konceptu „roam like at home“. Podobně v této skupině zvýhodněných zemí není ani Švýcarsko.

„Ať už jste v USA, Austrálii nebo Egyptě, můžete si bez námahy zabezpečit datový tarif pouhými několika kliknutími na telefonu a poté okamžitě sdílet fotografie z cesty s přáteli a rodinou. Je to game-changer pro lidi, kteří rádi cestují,“ říká manažer projektu eSIM v Revolutu Elyas Sadou.

K poskytováním datových služeb Revolut využívá celosvětovou mobilní síť 1Global, která nabízí připojení ve více než 160 zemích světa. „Naše technologie eSIM se může hladce integrovat do stávající aplikace Revolut a lze ji nainstalovat na jakékoliv mobilní zařízení kompatibilní s eSIM,“ říká zakladatel a generální ředitel 1Global Hakan Koç.

eSIM tak doplňuje sadu produktů pro cestování od Revolutu, jako je přístup do salónku na více než 1000 letištích nebo cestovní pojištění.