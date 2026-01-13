Revolut spouští v aplikaci ověřování hovorů s kontextem, má omezit podvody s vydáváním se za banku

Revolut uvádí funkci proti podvodným hovorům, která při otevření aplikace rozpozná probíhající hovor a ověří, zda uživatel mluví se zástupcem Revolutu. Funguje i u hovorů vedených přes komunikační aplikace. Podle výsledku buď potvrdí legitimní hovor, nebo varuje, že nejde o Revolut. Proti jiným řešením nabízí rovnou postup podle aktuální situace k nahlášení a ochraně prostředků. Systém je kontextový a funguje v reálném čase.
Jde o jednu z řady funkcí finančních institucí směřujících na ochranu proti vishingu. Tyto rychle rostoucí podvody jsou založené na tom, že se volající vydávají za banku a manipulují majitele účtu k převodu peněz. Klienti si myslí, že hovoří se svým bankéřem nebo jinou odpovědnou osobou z finanční instituce. Podvody zesilují i díky deepfake hlasům a sofistikovanému sociálnímu inženýrství. Funkce má působit v reálném čase – tedy ve chvíli, kdy jsou oběti pod tlakem a náchylnější k chybám. Je aktivní pro iOS, uživatelé Androidu si funkci musí povolit v sekci Security Hub.
Revolut uvádí, že jeho anti-fraud strategie v roce 2024 zabránily ztrátám přes 700 milionů eur. Pracuje mimo jiné s modely strojového učení pro blokaci rizikových plateb. S podobnými nástroji pracují i klasické banky, mezi jinými například Komerční banka, která nabízí ověření bankéře mimo jiné pomocí KB klíče a na podobné podvody spustila rozsáhlou kampaň. Česká spořitelna využívá k omezení podvodů systém, který klientům ukáže notifikaci „Volá Vám Česká spořitelna“, nebo umožňuje volajícího ověřit přes bankovnictví George.