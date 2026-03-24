Revolut v Česku používá 1,2 milionu lidí, celkově má platforma čistý zisk 1,5 miliardy eur

Iva Brejlová
Dnes
Autor: Revolut

Fintechová platforma Revolut v Česku navýšila počet zákazníků o třetinu na 1,2 milionu. Jejich zůstatky se loni zvýšili o půlku a o necelou polovinu zároveň rostl počet zákazníků s placenými tarify. Globálně loni platforma ohlásila nárůst čistého zisku o 60 % na 1,5 miliardy eur, tedy v přepočtu zhruba 37 miliard korun.

Celkové tržby skupiny vzrostly v porovnání s loňskem o 46 % na 5,3 miliardy eur. Celkový objem klientských zůstatků vzrostl o 66 % na 57,5 miliardy eur. Čistě ziskový je Revolut pátý rok po sobě.

Konkrétně v Česku Revolut překonal hranici milionu zákazníků právě loni. Platforma zmiňuje, že ji Češi ve velké míře využívají ke správě svých každodenních financí, přičemž téměř dvě ze tří plateb kartou Revolut uskutečnili v tuzemsku. Počet zákazníků investujících prostřednictvím Revolutu se meziročně zvýšil o 41 %. Konkrétní čísla však platforma neudává.

Revolut funguje jako licencovaná banka ve více než 30 ze svých 40 trhů, včetně Velké Británie a Mexika, zároveň podal formální žádosti o americkou národní bankovní licenci. Za cíl má dosáhnout 100 milionů zákazníků do poloviny roku 2027.

Revolut spouští v aplikaci ověřování hovorů s kontextem, má omezit podvody s vydáváním se za banku Přečtěte si také:

Revolut spouští v aplikaci ověřování hovorů s kontextem, má omezit podvody s vydáváním se za banku

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Vrácení kauce s úroky může být sporné. Pomůže jasná smlouva

Temu jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Ivo Šmoldas zdědil nemoc ledvin a musel na tran­splantaci

Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

Vlnařský „punk“ z Beskyd: Když se z dětského snu stane řemeslo

Netflix v Česku znovu zdražuje

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (2.)

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

