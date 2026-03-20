Robert Králíček po dvou měsících končí jako vládní zmocněnec pro digitalizaci

Robert Králíček (ANO) už nebude vládním zmocněncem pro digitalizaci. Ve funkci končí zhruba dva měsíce po jmenování vládou Andreje Babiše, které proběhlo dvanáctého ledna. Králíček to oznámil ve veřejném prohlášení.
“Rozhodl jsem se opustit funkci vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost. Oběma oblastem se věnuji dlouhodobě, přesto mi šíře agendy neumožňuje vše skloubit s prací poslance a místopředsedy poslaneckého klubu hnutí ANO. Tématům se budu i nadále plně věnovat v Poslanecké sněmovně. Jelikož jsem ale člověk, který neumí dělat práci jen na půl, rozhodl jsem se dál pokračovat pouze v roli poslance Parlamentu České republiky,” uvedl Králíček.
Ve státním IT v současné době probíhají velké změny, na něž má zmocněnec pro digitalizaci velký vliv. Tento týden skončil ředitel státního IT podniku NAKIT Jan Ďoubal, předtím byl odvolán ředitel Digitální a informační agentury (DIA) Petr Kuchař.
Babišova vláda zatím neoznámila, kdo bude Králíčkův nástupce, nebo zda dojde k reorganizaci koordinace digitální agendy. Zmocněnec spadá přímo pod premiéra a Úřad vlády.