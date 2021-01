Robothon vyhrála aplikace AI.why? na rozpoznávání fake news

Inovační studentský maraton Robothon, který připomněl sté výročí vzniku slova robot, vyhrála aplikace AI.why? na rozpoznávání fake news. Tématem akce bylo řešení moderních problémů pomocí umělé inteligence. Klání se zúčastnilo 120 studentů českých vysokých škol a 30 mentorů. Vítězné týmy si rozdělily celkem 110 000 korun. Akce kvůli koronaviru proběhla online, zázemí organizátorům poskytlo pražské Švandovo divadlo.

Aplikace AI.why? týmu pod vedením Matyáše Boháčka dokáže pomocí algoritmu detekovat falešné zprávy na internetu nebo v e-mailu. „Naším cílem není říkat, co je a co není pravda. Chceme ukázat, na co konkrétně by si měl dát uživatel při čtení zpráv online pozor,“ říká Boháček.

Tým AI.why? také spolu s týmem ADAM APP získal Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu. Studenti stojící za ADAM APP vyvinuli virtuálního asistenta pro lidi s Alzheimerovou chorobou či demencí. Aplikace ADAM jim dokáže poskytnout podrobné pokyny při plnění každodenních úkolů.

Na druhém místě se v soutěži umístil tým Fountie, jejichž aplikace propojuje mladé lidi se seniory, a to na základě jejich předností a společných zájmů. Procesem propojení je provází povzbudivý voicebot. Třetí místo obsadil tým CollBothon, který vyvinul aplikaci na vizualizaci matematických funkcí. Program má zbavit děti strachu z matematiky.

Cenu O2 Chytrá škola vyhrál tým Ricci, který demonstroval, jak snadné je vytvořit dezinformace. Tým CIMRMANAI pak zvítězil v Ceně Credo Ventures za webovou aplikaci InvestIT nabízející vzdělání v základních principech investic. Cenu AK Matzner et al pak obdržel tým Pátek za webovou aplikaci usnadňující tvorbu žaloby a také validátor, který kontroluje, zda vytvořená žaloba obsahuje vše potřebné.