 »  Robotické vysavače umí mapovat byty, brzy by tato data mohla být na prodej

David Slížek

Že nejnovější modely robotických vysavačů Roomba od firmy iRobot umí kromě uklízení také mapovat byt a tato data přes Wi-Fi ukládat do cloudového úložiště, je známo už dva roky. Teď se ukazuje, že sběr dat byl prvním krokem k tomu, aby společnost mohla tato data prodávat dalším firmám. Ujišťuje ale, že to bude dělat pouze v případě, že k tomu bude mít souhlas uživatelů.

iRobot do nových modelů vysavačů zabudoval vSLAM (visual simultaneous localization and mapping) technologii, která dokáže s pomocí dat ze senzorů a kamery sestavovat v reálném čase podrobnou mapu bytu – ví, kde jsou jednotlivé kusy nábytku, jaké jsou mezi nimi vzdálenosti a podobně. Kromě toho, že to robotovi pomáhá v plánování úklidu, dají se data využít i dalším způsobem.

„Existuje celý ekosystém věcí a služeb, které může chytrá domácnost nabídnout, pokud bude mít k dispozici detailní mapu domu, kterou jí uživatel dovolil nasdílet,“ řekl v rozhovoru pro agenturu Reuters výkonný ředitel firmy iRobot Colin Angle.

Jeho společnost by podle něj mohla tato data, získaná právě pomocí robotických vysavačů, brzy začít prodávat jedné z trojice velkých IT firem: Amazonu, Applu či Googlu. Všechny se snaží do domácností proniknout svými chytrými asistenty (Amazon Alexa, Apple Echo, Google Home). A do boje o obýváky se zřejmě chystá pustit i Facebook.

Data o bytech by se dala použít jednak k vylepšení fungování těchto asistentů a dalších služeb, ale užitečná by mohla být samozřejmě také pro případné cílení reklamy.

Na dotazy ohledně možného narušení soukromí Angle říká, že iRobot nebude data nikdy prodávat bez souhlasu uživatelů. Zároveň věří, že lidé budou údaje poskytovat dobrovolně a rádi, aby získali přístup k novým funkcím chytré domácnosti.

Jak připomíná server The Verge, už dnes mohou majitelé k Wi-Fi připojitelných vysavačů Roomba nahrávání dat do cloudu odmítnout (opt-out). Když si ale pečlivě prostudujete podmínky používání, ve složitých paragrafech by se určité kličky umožňující předávání dat třetím stranám najít daly.