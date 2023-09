Rock rádio ruší odpojované vysílání, program bude připravovat celý z Prahy

Autor: Rock Radio

Rock rádio ze skupiny Media Bohemia se kompletně přesouvá do Prahy. Doposud stanice vysílala odpojovaný program pro západní, jižní a severní Čechy, a pak pro Prahu a zbytek republiky. Teď dochází k centralizaci programu a k přesunu celého týmu Rock rádia do pražské centrály. Rádio se tím připravuje na celoplošné vysílání a vstup do DABu.





Rádio prochází obdobím změn. Napřed vyměnilo programového ředitele, pak proměnou prošla ranní show Rockovej rozjezd a na začátku léta odstartovala nová provokativní kampaň s názvem „Nemusíš!“.





„Brzy Rock rádio vstoupí do celoplošného DABu, tak již nemá odpojované vysílání žádný význam a tomuto novému kanálu jsme tak nuceni celý náš program uzpůsobit. Rušíme proto naše studio v jižních Čechách, odkud jsme odbavovali vysílání pro jižní, západní a severní Čechy,“ vysvětluje programový ředitel rádia Ondřej Cikán.

Většina programu je přitom odbavována už z Prahy, jedná se tedy pouze o odpolední vysílání, které nově bude pro všechny okruhy vysílat z Prahy Jiří Weingartner. „Museli jsme se rozloučit se stálicí s dlouholetou stálicí našeho éteru, populárním Marothou,“ dodává Cikán.

Rock rádio se také chystá oslavit 15. výročí existence. Na narozeninové show 3. listopadu v plzeňském Depu vystoupí populární české rockové kapely, bude pokřtěn letošní kalendář projektu Rockerka roku a posluchači se na místě setkají s oblíbenými moderátory.