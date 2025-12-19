Rockaway investuje do evropského digitálního second-hand giganta, táhne ho umělá inteligence

Rockaway Ventures získává 20% podíl v Remixu, jednom z největších hráčů evropské second-hand e‑commerce. Firma založená v Bulharsku působí v devíti zemích s dosahem na trh o 194 milionech obyvatel. „V segmentu second handu a módy obecně je technologická vyspělost zásadní konkurenční výhoda,“ říká Dušan Zábrodský, generální partner fondu Rockaway Ventures.
Remix provozuje jedno z největších automatizovaných distribučních center ve střední a východní Evropě, využívá vlastní logistickou platformu a vyvíjí pokročilé AI nástroje pro správu více než milionu unikátních položek. Firma zpracovává až 20 tisíc položek denně. Nový kapitál podpoří další rozvoj této infrastruktury i Recommerce‑as‑a‑Service (RaaS), služby totiž Remix nabízí módním značkám, takže nemusejí budovat vlastní infrastrukturu. „Nejde o běžnou e-commerce firmu, ale o technologicky vyspělý automatizační systém, který dokáže pracovat s obrovským množstvím různých dat a položek,“ popisuje Zábrodský. Tento model už využili první velcí hráči, například Tommy Hilfiger v rámci svého second-life programu.
Remix drží data o každém kusu oblečení, který je v systému veden jako samostatná položka se svými vlastními parametry, což umožňuje využívat algoritmy pro třídění, posouzení stavu a doporučení dalšího způsobu využití. AI tedy pomáhá rozhodnout i to, jestli má textil smysl vrátit na trh. Klíčovým prvkem je dohledatelnost každého kusu oblečení. Systém zaznamenává všechny kroky od jeho přijetí až po expedici zákazníkovi.
Firmy částku za prodej nezveřejnily. Rockaway vnímá téma cirkulární módy a recommerce jako trh s růstovým potenciálem i díky tomu, že je podporován evropskou politikou a regulací.