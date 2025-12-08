Lupa.cz  »  RockawayX míří pod křídla hráče z americké burzy, spolu mají mít ve správě dvě miliardy dolarů

RockawayX míří pod křídla hráče z americké burzy, spolu mají mít ve správě dvě miliardy dolarů

Iva Brejlová
Dnes
Viktor Fischer, Rockaway Blockchain Fund Autor: RockawayX
Viktor Fischer, šéf RockawayX

RockawayX, součást skupiny Rockaway Capital Jakuba Havrlanta, míří pod křídla hráče z americké burzy Nasdaq. Společnost Solmate podepsala nezávazný dokument, takzvaný term sheet, na akvizici českého lídra v oblasti blockchainových technologií a digitálních aktiv výměnou za své akcie. Hodnota transakce zatím nebyla zveřejněna a bude záviset na vývoji akcií Solmate. Měřítko celé operace však naznačují čísla: ke konci září měla RockawayX ve správě kolem miliardy dolarů a provozuje infrastrukturu, přes kterou je stakováno zhruba 1,1 miliardy dolarů v digitálních aktivech.

Podle tiskové zprávy má spojení vytvořit globálního lídra v oblasti digitálních aktiv s více než dvěma miliardami dolarů v kombinovaných aktivech pod správou a ve stakovaných aktivech třetích stran.

Pokud bude transakce dokončena, Solmate do spojení přinese přístup ke kapitálovým trhům a globální expanzi, zatímco RockawayX dodá know-how v infrastruktuře, likviditě a správě digitálních aktiv. Nový subjekt bude i nadále obchodovaný na Nasdaqu pod tickerem SLMT.

Solmate, podpořená investory jako ARK Invest, aktuálně buduje institucionální infrastrukturu pro ekosystém Solany s těžištěm v Abú Dhabí. To je region, který se podle vyjádření společnosti rychle stává globálním centrem on-chain financí. „Nový Solmate cílí na globální trh blockchainové infrastruktury, který v roce 2024 přesáhl 20 miliard dolarů. Do roku 2032 může růst na více než 390 miliard dolarů,“ vypočítává Marco Santori, CEO Solmate. „To je obrovská příležitost. Viktor a já ji chceme využít,“ říká. Firma uvádí, že Solana v roce 2024 zpracovala přes miliardu transakcí a hodnota uzamčená v DeFi přesáhla 8 miliard dolarů.

RockawayX (původně Rockaway Blockchain Fund) je odnož VC společnosti Rockaway Capital. Je jedním z nejvýznamnějších evropských hráčů v oblasti digitálních aktiv a investorem do startupů v oblasti digitální infrastruktury – například Kamino, Morpho, Exponent a OnRe, peníze poslal i do startupu Oddin.gg. Podporuje rozvoj aplikací na Solaně a jedna z jejích divizí vlastní a provozuje bare-metal blockchainové nody a validátory, přičemž vyvíjí i proprietární softwarová a hardwarová řešení pro transakční řazení.

Pokud akvizice projde, Viktor Fischer, zakladatel RockawayX, se stane výkonným předsedou představenstva Solmate. Jakub Havrlant, CEO a zakladatel Rockaway Capital, získá místo v představenstvu nové společnosti. Uzavření transakce se očekává v první polovině roku 2026, finální rozhodnutí ale závisí na vyjednání a podpisu všech potřebných smluv i získání regulatorních souhlasů.

