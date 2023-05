Rodná čísla jen tlumíme, nerušíme, vysvětluje Bartoš

Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Výmaz rodných čísel z nově vydaných občanských průkazů od roku 2025 neoznačuje vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš jako rušení rodných čísel, ale jen jejich „útlum“. Bartoš to řekl na tiskové konferenci, kde nabytí účinnosti zákona o občanských průkazech komentoval.





Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj na úvod upozornil, že veřejná debata se mylně vede nad rušením rodných čísel, zatímco tento záměr v zákoně nikdy nebyl. „Zákon mluví pouze o útlumu používání. Rodná čísla nebudou v nově vydávaných občanských průkazech, v pasech a řidičácích zůstávají. O nějakém absolutním rušení nemůže být řeč,“ řekl Bartoš.





Kritizoval také způsob, jakým se analýza ve veřejném prostoru objevila: „Nebojím se říci, že řada těchto zkreslení nebo přímo lží jsou do veřejného prostoru pouštěna cíleně, se záměrem vyvolat chaos a podrývat důvěru.“

O zákonu se diskutuje zejména v souvislosti s analýzou nákladů, kterou vypracovala advokátní kancelář Rowan Legal a poradenská firma Grant Thornton.

Podle studie by změna IT systémů stála veřejnou správu 14,8 miliardy korun a soukromý sektor 41,4 miliardy korun. Bartoš označil odhady za nadsazené, nicméně neuvedl, jaké skutečné náklady by útlum rodných čísel přinesl. „Nějaké náklady na straně státu samozřejmě s tím postupným útlumem budou,“ řekl.

Závěrem Bartoš uvedl, že přestože analýzu považuje za účelovou, nechce bagatelizovat obavy firem z dopadu účinnosti zákona. Mezi problémy, které vnímá, jmenoval insolvenční rejstřík, který rodná čísla využívá a není upraven v souladu s architekturou eGovermentu. Dalším problém je podle něj ohrožení stability základních registrů.

„V dalším kroku chci společně s mým týmem, spolupracovníky z Digitální informační agentury a ministerstva vnitra analyzovat dopad zákona ve všech aspektech a posadit k jednomu stolu jak zástupce státu, tak soukromého sektoru, abychom našli společnou shodu,“ doplnil ministr pro místní rozvoj. Stanovislo slíbil vydat do 1. července.