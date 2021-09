Rohlík.cz utržil 7,36 miliard Kč. Firma zavádí vratné tašky a investuje do robotizace skladů

Online supermarket Rohlík.cz ve fiskálním roce 2020 dosáhl obratu 7,36 miliardy korun. Na tiskové konferenci to dnes řekl CEO Rohlik Group Tomáš Čupr. V Rakousku firma po devíti měsících činnosti dosahuje obratu 100 milionů korun měsíčně. Firma také investuje 45 milionů eur do robotizace skladů a zavádí vratné nákupní tašky. Rozšiřuje také portfolio produktů privátních značek Rohlíku.

„Schválili jsme investici 45 milionů eur do automatizace skladů. Kromě technologického pokroku je důvodem i to, že nejsou lidi,“ řekl Čupr. Firma postaví plně automatizovaný sklad ve Chřášťanech u Prahy, hotový by měl být na podzim příštího roku.

Nové vratné tašky a ekologické produkty

Rohlík oznámil i novinku ohledně tašek, ve kterých dnes doručuje nákupy. Zákazníci mají nově možnost zvolit, že místo papírových jednorázových tašek dostanou nákup ve vratných taškách vyrobených z recyklovaných PET lahví. „Je to rohlíkovsky jednoduché. Zákazník při platbě zvolí, v jakých taškách chce nákup dovézt, zaplatí vratnou zálohu 250 Kč, dostane nákup ve znovupoužitelných taškách a při dalším závozu je vrátí,“ vysvětluje Olin Novák, který se v říjnu stane výkonným ředitelem Rohlík.cz.

Vratné pet tašky by měly mít o 80 % nižší dopad na životní prostředí a o 62 % nižší uhlíkovou stopu než jednorázové papírové tašky. Po vrácení firma plastovou tašku vyčistí a vydezinfikuje. Každá taška by měla zvládnout nejméně 25 cyklů.

Rohlík také rozšiřuje segment vlastních privátních značek. Vedle farmářských masných produktů MASO! a rybího zboží Fjoru nově zavádí značku Dacello, která cílí na segment nejlevnějšího zboží z kategorie uzenářských výrobků. Rohlík ale navzdory nízké ceně slibuje zachovat vysokou kvalitu produktů. „Podařilo se nám srazit náklady na jatkách,“ vysvětlil Čupr. Vedle toho Rohlík spouští i vlastní řemeslnou pekárnu a tento měsíc zavedl značku Pappudio.

Firma se chce také více zaměřit na udržitelnost nabízených produktů. „U mléčných produktů Miil kompenzujeme uhlíkovou stopu, která vznikne produkcí značky. Ale to není všechno, na ekologii jsme se zaměřili také u nové řady Moddia, u které jsme opravdu v každém momentě její výroby mysleli na udržitelnost.” dodává Novák. Například u třívrstvého toaletního papíru nebo kuchyňských utěrek je střední vrstva vyrobena ze 100% recyklovaných vláken, dvě vnější vrstvy pak ze 100% celulózy.