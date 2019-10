 »  Rohlík.cz koupí část řetězce My Food

Karel Wolf

Společnost Velká pecka, která provozuje internetový potravinový e-shop Rohlík.cz, kupuje My Food Wholesales, společnost patřící do velkoobchodního řetězce My Food, který pro změnu patří pod řetězec Sklizeno, informovala o tom dnes ČTK.

Spojení obou subjektů musí ještě schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ten akvizici posuzuje ve zkráceném (zjednodušeném) řízení. Společnost My Food Wholesales vznikla teprve letos a to na začátku léta za účelem, aby zastřešila projekt Mlsná farma, vlastní výrobu potravin, gastro a catering segment a společnost Freshbedýnky. Roční tržby této části řetězce My Food vygenerují za rok tržby asi za 400 milionů korun.

„Jsou to ty části Sklizeno, které rychle vyrostly i díky dlouhodobé úspěšné spolupráci s rohlik.cz. Obě společnosti sdílí stejné dlouhodobé cíle, a to je kvalita, čerstvost a poctivost potravin s důrazem na české produkty. S My Food Wholesales platformou máme velké plány a věříme, že její další růst je klíčem k ještě větší dostupnosti kvalitních lokálních potravin v našich obchodech, na rohlik.cz i jinde po celé republice," uvedl pro ČTK Petr Borkovec, spolumajitel řetězce Sklizeno.