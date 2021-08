Rohlík.cz se rozšiřuje do dalších pěti regionů v Česku, nákup doveze třeba do Karlových Varů, Mostu nebo Třebíče

Online supermarket Rohlík.cz nově rozváží nákupy do Karlových Varů, Chomutova, Mostu, Třebíče a Znojma. Všechny nákupy firma rozváží ze skladů v Praze a v Brně. Zákazníci z nových regionů mohou zboží objednávat nepřetržitě. Doručování bude probíhat ve zvolených časových oknech od pondělí do nedělí mezi 8:00 a 19:00.

Nákup zákazníci ve většině nových lokalit obdrží do 4 hodin od objednání, v případě Karlových Varů do 5 hodin. Kurýři nákup vynesou až do domácnosti. Při objednávce nad 1 200 Kč mají zákazníci dopravu zdarma.

"Jsme sice největší farmářské online tržiště, ale zákazníci u nás můžou nakoupit cokoliv, na co jsou zvyklí z běžných supermarketů. Oproti nim máme pětkrát větší výběr a navíc máme vlastní značky, u kterých můžeme garantovat stálou kvalitu a špičkové zpracování za nejlepší možnou cenu v rámci kategorie,” komentuje ředitel Rohlik.cz Petr Pavlík.