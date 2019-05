 »  Rohlik.cz spouští rozvoz čerstvých potravin do firem

Karel Wolf

Online prodejce potravin Rohlík.cz spouští službu rozvozu čerstvých potravin zaměstnancům do firem.

Služba bude fungovat na bázi pravidelných zásobovacích závozů, několikrát do týdne kurýři přivezou lokální ovoce, čerstvé pečivo nebo kancelářské potřeby. „Už delší dobu jsme dostávali nabídky od jednotlivých firem, zda jim nechceme přivážet nákupy v pravidelných intervalech. Rozhodli jsme se tedy vytvořit B2B službu. Zaměstnanci budou mít možnost ochutnat potraviny nesrovnatelné co do čerstvosti s běžným sortimentem supermarketů,“ říká k projektu Rostislav Brzobohatý, marketingový ředitel Rohlík.cz.

Služba by měla fungovat tak, že kurýři rozvezou nákupy do kanceláří v předem domluvený čas. Objem a obsah objednávky se předem navolí při nastavování služby, mělo by jej ale být možné později kdykoliv upravit (podle aktuálních potřeb firmy, dostupnosti sezónního sortimentu, nebo počtu navolených dnů). „Očekáváme, že největší zájem bude o pečivo od našich vyhlášených pekařů, a lokální ovoce a zeleninu,” myslí si Brzobohatý. S novou B2B službou plánuje Rohlik.cz oslovit především pražské a brněnské firmy.

Videorozhovor se zakladatelem Rohlíku Tomášem Čuprem z loňského září si můžete pustit zde: