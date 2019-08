 »  Rohlík.cz zítra začne rozvážet v Prostějově a okolí, nabídne také místní produkty

Jan Sedlák

Rohlík.cz začne od 14. srpna ráno fungovat v Prostějově. Rozhodnutí o vstupu do nové lokality padlo poněkud netradičním způsobem – firma na sociálních sítích vypsala výzvu, že pokud se do 20. srpna podaří od místních lidí vybrat 2000 e-mailových adres, službu v jejich městě spustí. Prostějov to zvládl asi za týden. Rohlík chce v budoucnu takto oslovit i další město.

Společnost Tomáše Čupra bude rozvážet až do 10 kilometrů v okolí Prostějova a zaměří se i na lokální dodavatele.

„Ačkoliv má Rohlik.cz pro jižní Moravu stabilní sortiment, přesto se online prodejce bude zajímat o lokální a vyhlášené dodavatele – zejména o farmáře, pěstitele, řezníky či pekaře. Jejich produkty si totiž zákazníci velmi přejí a Rohlik.cz díky své propracované logistice dováží lidem až domů šest hodin od sklizně. V současné době odebíráme pečivo od Rašnerovy pekárny, která je poblíž města. Už dopředu jsme v jednání s místními dodavateli z Prostějova, například s uzenářem Makovcem,“ uvádí firma.

Rohlík.cz vedle Prostějova rozváží také v Praze, Brně, Olomoucí, Plzni, Hradci Králové, Pardubicích, Liberci a přilehlých okolích. Expanduje také do Maďarska. Služba měla v loňském roce poprvé skončit v zisku.

Poslechněte si rozhovor s Tomášem Čuprem, který jsme natočili loni v září: