 »  Rohlík.cz zprovoznil výdejní automaty v prvních nákupních centrech

Karel Wolf

Rohlík Pointy, experimentální výdejní automaty, které před deseti měsíci spustil potravinový eshop Rohlik.cz se z veřejnosti nepřístupných kancelářských budov rozšiřují i do několika málo vybraných obchodní center.

Rohlík pointy se nacházejí zatím jen v Praze a v Brně, kde je převážně v nepřístupných prostorách office center a v některých soukromých firmách (Seznam.cz, ČSOB) rozmístěno celkem dvacet výdejních boxů. Nově se pokusně rozšiřují i do prvních obchodních center. „V září jsme instalovali Rohlik Point do budovy Sazky, Obchodní centrum Černý Most a Westfield Chodov. Další veřejný je navíc umístěný u našeho skladu v Liboci,“ říká Tomáš Čupr, zakladatel Rohlik.cz.

„Právě jsme ukončili pilotní provoz a služba perfektně plní to, co jsme od ní očekávali. Oproti klasické dovážce z Rohlik.cz je možné si nákup objednat již v hodnotě od 100 korun s dopravou vždy zdarma. Nákup na zákazníky také vždy v rámci daného časového úseků počká, není tedy potřeba se s kurýrem v danou dobu potkat,“ dodal Čupr.