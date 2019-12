 »  Rohlík dnes začal poprvé rozvážet po Budapešti

Karel Wolf

Rohlik.cz dnes oficiálně vstoupil na maďarský trh, e-shop začal rozvážet po hlavním městě Maďarska pod dříve registrovaným názvem Kifli.hu.

Svoji expanzi na maďarský trh zahájil potravinový e-shop s mírným zpožděním. Původně k ní mělo dojít na přelomu října a listopadu.

„Je to jedna z nejvýznamnějších událostí od založení Rohlíku. Věříme si a chceme se v Budapešti už v příštím roce stát jedničkou v doručování potravin. Máme totiž unikátní technologii, která je od začátku do konce tím hlavním byznysem,“ tvrdí zakladatel e-shopu Tomáš Čupr.

„V budoucnu chceme expandovat do dalších zemí. Do pěti let bych chtěl fungovat v Německu. To je pro mě klíčový cíl,“ dodává. Potravinový e-shop chce v Budapešti prorazit především díky tomu, že nabídne nejrychlejší doručovací časy a soustředí se na lokální dodavatele. Nákupy bude rozvážet do tří hodin od objednání a minimální objednávka je 5000 HUF.

Čupr již dříve prozradil, že maďarská pobočka bude zahrnovat šestičlenný core tým vedený irským manažerem Jamesem McQuillanem, který v minulosti řídil české a slovenské Tesco Mobile, celkem zde ale i s řidiči pracuje 50 lidí.

Tesco se svojí rozvážkovou službou bude také představovat hlavního lokálního konkurenta. V Maďarsku nicméně na rozdíl od České republiky, kde patřil mezi průkopníky, vstupuje Rohlík na relativně etablovaný trh, kde má již britský řetězec v onlinu vybudovanou pozici a své věrné zákazníky a Rohlík.cz (respektive Kifli.hu) se zde ocitne v pozici tržního vyzyvatele.

Koncept chce firma zachovat stejný, jako v Praze, bude nicméně dovážet jen s výše zmiňovanou zárukou do tří hodin od objednání, důvodem je dvojnásobná rozloha města a časté dopravní zácpy.

Výpad na maďarský trh hodlá firma financovat ze zisku s tím, že půjde o investici řádu v nižších desítek milionů korun. Rohlík.cz se přitom do provozního zisku poprvé překlopil teprve loni, zisk za uplynulý rok dosáhl přibližně 30 milionů korun.