Rohlík Group expanduje do Německa pod značkou Knuspr.de

Rohlík Group, pod kterou spadá mimo jiné i český online supermarket Rohlík.cz, vstupuje na německý trh pod značkou Knuspr.de. Momentálně firma rozváží v Mnichově a v zimě se chce rozšířit do Frankfurtu. V příštím roce firma plánuje expandovat i do Dortmundu, Hamburku nebo Kolína nad Rýnem.

„Úspěch, který s naším obchodním modelem sklízíme v České republice, Maďarsku i Rakousku ukazuje, jak rychle si spotřebitelé zvykají na nákup kvalitních potravin online. A to je teprve začátek. Očekáváme, že podíl online nákupů potravin v Německu dosáhne v příštích pěti letech 30 % a my s Knuspr.de u toho chceme být. Našim cílem je do tří let dodávat potraviny přibližně 30 milionům zákazníků a ve střednědobém horizontu se stát jedničkou v oblasti online dodávek potravin v Německu,“ říká Erich Čomor, CEO Knuspr.de.

Třetinu zboží v nabídce tvoří lokální produkty, dvě třetiny produktů Knuspr.de odebírá bez zprostředkovatelů, tedy přímo od výrobců a zemědělců. Firma v Německu zatím nabízí více než 9 tisíc položek a v režimu rychlého doručení přiveze nákup do tří hodin od objednání a do 60 minut od potvrzeného doručení. Rozvážky probíhají od pondělí do soboty mezi 7:00 a 22:00.

„Na začátku března jsme oznámili první kolo financování, v němž jsme získali 190 milionů eur. O tři měsíce později jsme získali dalších 100 milionů eur a dosáhli jsme statusu jednorožce. Tyto investice jsou důkazem důvěry našich investorů v rychlý růst Rohlik Group,“ vysvětluje Tomáš Čupr, zakladatel a CEO Rohlik Group.

Vedle Německa a Česka firma působí pod značku Gurkerl.at i v Rakousku a jako Kifli.hu v Maďarsku.