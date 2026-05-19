Rohlík integruje platby do AI asistenta, umožňuje v chatu odbavit nákup až po platbu

Iva Brejlová
Dnes
Online supermarket Rohlík otevřel zákazníkům možnost nakoupit v rámci AI chatu, od výběru zboží až po zaplacení. Zprovoznil proto asistentku se jménem Maia, která v rámci konverzace zvládne sestavit košík, vybrat doručovací slot a transakci rovnou autorizovat pomocí uložené platební karty. Pokud není vyžadováno dodatečné bankovní ověření (3D Secure), nákup probíhá stále v jednom prostředí, bez přesměrování na externí platební brány.

Pro technologicky pokročilé uživatele Rohlík spustil vlastní MCP server. Přes zabezpečené ověření OAuth lze nákupní proces propojit s externími AI modely jako ChatGPT nebo Claude. Ty pak mohou fungovat jako osobní nákupní agenti, kteří za uživatele vyhledávají produkty, spravují dietní preference nebo řeší reklamace poškozeného zboží.

Maia je pro širší škálu nakupujících, je dostupná na stránkách Rohlíku, a to na desktopu i v mobilu a také ve formě konverzace na WhatsAppu. Má i možnost ovládání hlasem Maia Voice, ta byla dosud v testovacím režimu dostupná členům věrnostního programu a otevírá se všem. Asistentka spolupracuje se Siri a Google Assistant. Takže zákazníci můžou přidávat což položky do košíku nebo se ptát na stav objednávky pomocí hlasových povelů typu „Hey Google, add milk to my Rohlik cart“.

Asistentka v aplikaci zvládne přečíst si fotografie účtenek či ingrediencí, z nichž má sestavit nákupní košík. Vyhledává produkty v přirozeném jazyce, generuje recepty, vytváří nákupní seznamy nebo opakuje předchozí nákupy. Umí také spravovat dietní preference. Asistentka pomáhá i řešit problémy s poškozeným nebo chybějícím zbožím, sledovat výdaje, spravovat členství a přijímat personalizovaná nákupní doporučení na základě předchozích objednávek.

Do konverzací uživatelů se online obchodníci snaží aktivně proniknout. Vlastní aplikaci pro agentní nakupování přímo v ChatGPT spustil před pár dny Slevomat, ještě před ním to stihl srovnávač nabídek autopojištění Suri.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

