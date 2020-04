 »  Rohlík reaguje na přetížování obchodu, spouští odlehčenou mini verzi

Karel Wolf

Online obchod s potravinami Rohlík.cz v pondělí 6. dubna spouští novou odlehčenou podobu svého e-shopu tzv. Rohlík-mini.

Odlehčená verze spočívá v odděleném skladu a nabídce omezené na 1000 nejpopulárnějších produktů. Vedle toho ale nabízí také vlastní závozová okna. Další specifikum služby je zrušení minimální výše objednávky, měl by tak být použitelný například i pro doplnění několika docházejících položek, naopak na velké nákupy služba vhodná není. Rohlík mini slibuje dovezení nákupu do pěti hodin od objednání, rozvozová okna se pohybují od 8 do 22 hodin.

Jedná se v rychlém sledu v pořadí už o třetí službu, kterou v souvislosti s pandemickou situací Rohlík spouští. Od konce minulého měsíce funguje také služba Suchý Rohlík, která poskytuje rozvoz trvanlivých potravin a domácích čisticích prostředků po celé České republice (obdobnou službu nabízí také Tesco, Alza.cz nebo Mall) a Rohlík Bistro, které umožňuje pražanům dovoz čerstvých jídel z restaurací.